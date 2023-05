Olaszországi áradások: az EU vészhelyzeti felszereléseket biztosít a helyi hatóságok munkájának segítésére

Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül vészhelyzeti felszerelések biztosításával támogatja az olasz hatóságokat a súlyos Emilia-Romagna-i árvizek elleni küzdelemben - közölte vasárnap az Európai Bizottság.



Olaszország vasárnap aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, amelyen keresztül az EU koordinálja a katasztrófák és vészhelyzetek elleni küzdelmet. Nyolc uniós tagállam nagy kapacitású szivattyúberendezéseket ajánlott fel, a helyszínre szállításuk folyamatban van.



Az EU katasztrófaelhárítási koordinációs központja folyamatos kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal, és készen áll arra, hogy szükség esetén további segítséget nyújtson.



Az EU Copernicus szolgálata az olasz polgári védelem kérésére az érintett területek műholdas vészhelyzeti megfigyelését is biztosítja.



A több napig tartó heves esők okozta áradások és földcsuszamlások miatt többen életüket vesztették és több ezer embert evakuálni kellett Emilia-Romagnában, a régiót katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították, a mentőakciók továbbra is folyamatban vannak.

