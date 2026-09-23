Ünnep
Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a TISZA - már idén bevezetnék
Már az idei karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24.: a TISZA három képviselője benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.2026.09.23 16:01ma.hu
„A TISZA kezdeményezi december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását. Már az idei évtől. Vállaltuk, teljesítjük” – jelentette be Magyar Péter.
A javaslatot Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán nyújtotta be az Országgyűlésnek. Elfogadása esetén már 2026-ban munkaszüneti nappá válna december 24.
A változás nem pusztán elnevezésbeli lenne. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. ugyan pihenőnap, ezt azonban december 12-én, szombaton le kell dolgozni. Ha a parlament elfogadja a TISZA javaslatát, december 24. tényleges munkaszüneti nappá válna, vagyis nem kellene másik napon ledolgozni.
Az előterjesztés indoklása szerint december 24. vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja. A módosítással a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlét lehetőségét is erősítenék.
A tervezet az üzletek nyitvatartását is érintené. December 24-én fő szabály szerint zárva kellene tartaniuk, ugyanakkor több kivételt is meghatároznának. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint egyes pályaudvarokon és repülőtereken működő üzletek.
Magyar Péter még 2025 decemberében ígérte meg, hogy 2026-tól munkaszüneti nappá teszik december 24-ét. A most benyújtott törvényjavaslat ennek a vállalásnak a megvalósítását célozza.
A változás azonban még nem hatályos: ahhoz az Országgyűlésnek el kell fogadnia a törvényjavaslatot.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:13 Letarolták a rézsűt Vácon
- 16:01 Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a TISZA - már idén bevezetnék
- 8:23 Vizsgálatot kérnek Rogán Antal feleségének szülőfalujában egy kastély megvásárlása miatt
- 6:21 Sok halottja van a Japánra lecsapó tájfunnak, több embert még keresnek
- 22:31 Elszabadult ló elé hajtott egy autós Keszthelyen
- 20:09 Orbán Balázs lemondott parlamenti mandátumáról
- 18:49 Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06