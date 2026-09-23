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Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a TISZA - már idén bevezetnék

Már az idei karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24.: a TISZA három képviselője benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. 2026.09.23 16:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„A TISZA kezdeményezi december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását. Már az idei évtől. Vállaltuk, teljesítjük” – jelentette be Magyar Péter.



A javaslatot Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán nyújtotta be az Országgyűlésnek. Elfogadása esetén már 2026-ban munkaszüneti nappá válna december 24.



A változás nem pusztán elnevezésbeli lenne. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. ugyan pihenőnap, ezt azonban december 12-én, szombaton le kell dolgozni. Ha a parlament elfogadja a TISZA javaslatát, december 24. tényleges munkaszüneti nappá válna, vagyis nem kellene másik napon ledolgozni.



Az előterjesztés indoklása szerint december 24. vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja. A módosítással a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlét lehetőségét is erősítenék.



A tervezet az üzletek nyitvatartását is érintené. December 24-én fő szabály szerint zárva kellene tartaniuk, ugyanakkor több kivételt is meghatároznának. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint egyes pályaudvarokon és repülőtereken működő üzletek.



Magyar Péter még 2025 decemberében ígérte meg, hogy 2026-tól munkaszüneti nappá teszik december 24-ét. A most benyújtott törvényjavaslat ennek a vállalásnak a megvalósítását célozza.



A változás azonban még nem hatályos: ahhoz az Országgyűlésnek el kell fogadnia a törvényjavaslatot.