Energiaválság
Több millió hordó üzemanyagot rejt egy elfeledett texasi olajmező
Egy új vizsgálat szerint még mindig jelentős mennyiségű energiaforrás rejtőzik ott, ahol már sokan nem számítottak rá.2026.07.04 12:51ma.hu
Új reményt adhat az amerikai olajiparnak egy friss geológiai felmérés: a szakértők szerint a csaknem egy évszázada kitermelt texasi Buda-mészkő formáció még mindig jelentős, eddig feltáratlan olaj- és földgázkészleteket rejt.
A Dél- és Kelet-Texas alatt húzódó kőzetrétegből 1930 óta folyik a kitermelés, amelynek során eddig több mint 204 millió hordó kőolajat hoztak a felszínre. Emiatt sokáig úgy vélték, hogy a lelőhely gyakorlatilag kimerült.
Az United States Geological Survey (USGS) legújabb vizsgálata azonban arra jutott, hogy a területen még hozzávetőleg 12 millió hordó, a jelenlegi technológiával kitermelhető kőolaj, valamint mintegy 184 milliárd köbláb fel nem tárt földgáz található.
A kutatók szerint a földgáz jelentős része valószínűleg a szomszédos Eagle Ford Group rétegeiből vándorolt át a Buda-mészkőbe. Az Eagle Ford az Egyesült Államok egyik legtermelékenyebb kőolaj- és földgázlelőhelyének számít.
Bár az újonnan becsült készletek eltörpülnek az olyan óriási mezők mellett, mint a Permian Basin, a felfedezés mégis fontos üzenetet hordoz. A szakemberek szerint a korszerű geológiai modellezés és térképezési módszerek segítségével olyan, korábban észrevétlen energiatartalékok is azonosíthatók, amelyek a régen használt lelőhelyeken rejtőznek.
Az USGS ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a becsült készletek csupán töredékét jelentik annak a több mint 204 millió hordó olajnak, amelyet az elmúlt közel száz év során már kitermeltek a területről. A kutatók szerint ez jól mutatja, hogy a hagyományos fosszilis energiahordozó-lelőhelyeknek is vannak természetes korlátaik, még akkor is, ha a modern kutatási módszerek időről időre újabb, kisebb tartalékokat tárnak fel.
Forrás: Houston Chronicle. (2026, June 25). Scientists find more oil and gas in Texas after decades of drilling. Chron.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:51 Több millió hordó üzemanyagot rejt egy elfeledett texasi olajmező
- 10:48 Akkora hőfokot mértek az Északi-sarkkörnél, amire korábban senki sem számított
- 8:44 Hosszú időre elnémul a tudomány óriása - minden megváltozik, amikor újraindul a CERN
- 6:36 Kéken tért haza a kandúr
- 20:39 Sarki fény ragyoghat Magyarország felett a hétvégén
- 10:59 Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész
- 6:51 Nem tér vissza a hőség július első hétvégéjén
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06