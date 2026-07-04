Energiaválság

Több millió hordó üzemanyagot rejt egy elfeledett texasi olajmező

Új reményt adhat az amerikai olajiparnak egy friss geológiai felmérés: a szakértők szerint a csaknem egy évszázada kitermelt texasi Buda-mészkő formáció még mindig jelentős, eddig feltáratlan olaj- és földgázkészleteket rejt.



A Dél- és Kelet-Texas alatt húzódó kőzetrétegből 1930 óta folyik a kitermelés, amelynek során eddig több mint 204 millió hordó kőolajat hoztak a felszínre. Emiatt sokáig úgy vélték, hogy a lelőhely gyakorlatilag kimerült.



Az United States Geological Survey (USGS) legújabb vizsgálata azonban arra jutott, hogy a területen még hozzávetőleg 12 millió hordó, a jelenlegi technológiával kitermelhető kőolaj, valamint mintegy 184 milliárd köbláb fel nem tárt földgáz található.



A kutatók szerint a földgáz jelentős része valószínűleg a szomszédos Eagle Ford Group rétegeiből vándorolt át a Buda-mészkőbe. Az Eagle Ford az Egyesült Államok egyik legtermelékenyebb kőolaj- és földgázlelőhelyének számít.



Bár az újonnan becsült készletek eltörpülnek az olyan óriási mezők mellett, mint a Permian Basin, a felfedezés mégis fontos üzenetet hordoz. A szakemberek szerint a korszerű geológiai modellezés és térképezési módszerek segítségével olyan, korábban észrevétlen energiatartalékok is azonosíthatók, amelyek a régen használt lelőhelyeken rejtőznek.



Az USGS ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a becsült készletek csupán töredékét jelentik annak a több mint 204 millió hordó olajnak, amelyet az elmúlt közel száz év során már kitermeltek a területről. A kutatók szerint ez jól mutatja, hogy a hagyományos fosszilis energiahordozó-lelőhelyeknek is vannak természetes korlátaik, még akkor is, ha a modern kutatási módszerek időről időre újabb, kisebb tartalékokat tárnak fel.

Forrás: Houston Chronicle. (2026, June 25). Scientists find more oil and gas in Texas after decades of drilling. Chron.