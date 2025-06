Üzlet

Zalaegerszegen tovább bővítik az északi ipari parkot

Mintegy 400 millió forint kormányzati támogatással indult el a bővítés, ami közel hét hektáros területre terjed ki, ahol utakat és közműveket építenek ki. 2025.06.16 12:15 MTI

Mintegy 400 millió forint állami támogatás jóvoltából csaknem hét hektárral bővítik Zalaegerszegen az északi ipari parkot, amelynek telkei már szinte el is elkeltek - közölte a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a város polgármestere.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) elmondta: az évek óta egyre több beruházást vonzó északi ipari park területe mostanra betelt, a további igények miatt ezért szükségessé vált a bővítése.



Mintegy 400 millió forint kormányzati támogatással indult el a bővítés, ami közel hét hektáros területre terjed ki, ahol utakat és közműveket építenek ki.



A beruházás iránt már konkrét érdeklődők vannak, így ezekhez is igazodva parcellázzák fel a területet. A bővítéssel csaknem 60 hektáros lesz a 76-os úttól délre eső ipari park - tudatta a polgármester.



Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy miközben egyes helyeken a beruházások visszafogása a jellemző, addig Zalaegerszegen további fejlesztések valósulnak meg.



Az utóbbi években 2,3 milliárdról 8 milliárd fölé emelkedett a helyi iparűzési adóból befolyó bevétel, a városban jelenleg 2,3 százalék a munkanélküliségi ráta, sok beruházónak már inkább az a kérdése, hogy lesz-e elég munkaerő.



Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy

az északi ipari park kiépítése 2006-ban kezdődött 44 hektáros területen, és 2012 után lendült be igazán itt az építkezési kedv. Emiatt akkor kilenc hektárral bővítették a parkot, de már ez a terület is elkelt.



Nagyobb az érdeklődés, mint amennyi hely van, ezért már újabb bővülésre is szükség van.



A járműipari tesztpálya közelsége miatt a kis- és közepes vállalkozások, főként járműipari és fémmegmunkáló cégek - helyiek és betelepülők is - tartanak igényt a most kialakítandó területre - jelezte a vezérigazgató.