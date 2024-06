Világgazdaság

Az INA 240 millió euró osztalék kifizetéséről döntött

2024.06.16 14:50 MTI

Az INA horvát olajipari vállalat pénteki közgyűlésén 240 millió euró (95,6 milliárd forint) osztalék kifizetéséről döntött, ez részvényenként 24 euró (9564 forint). Az INA tavaly 224 millió euró nettó nyereséget könyvelt el.



A közgyűlés döntése értelmében a tavalyi eredményből 212,8 millió eurót, az azt megelőző évből megtartott nyereségből pedig 27,2 millió eurót fizetnek ki. 11,2 millió euró a kötelező tartalékba kerül.



Az INA közleménye szerint a horvát állam mint részvényes javaslatára a közgyűlés az INA felügyelőbizottságába hat hónapra meghosszabbította Damir Mikuljan és Branimir Skurla mandátumát, és egy új tagot is választott Ivo Ivancic személyében.



Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.



A vállalat pénzügyi jelentése szerint a cég nyeresége 2023-ban a 2022-es szinten maradt, annak is köszönhetően, hogy 2023-ban nem kellett pótlólagos nyereségadót fizetni. A bevételek elérték a 40,6 milliárd eurót, ami 15,5 százalékkal alacsonyabb, mint 2022-ben volt. A kiadások 14,5 százalékkal 3,75 milliárd euróra csökkentek.



Az olajiparban kiemelten figyelt, új beszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) egyszeri tételek nélkül 496 millió eurót tett ki.