Energiaválság

EM: Magyarország a globális élmezőnyben a napenergia hasznosításában

Az EMBER nemzetközi think-tank friss összegzése szerint tavaly a világ 28 országa, köztük Magyarország növelte legalább 1 gigawattal (GW) a naperőművei beépített teljesítményét - tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken a Facebook-oldalán.



A tárca bejegyzésében jelezte: a globális bővülés rekordmértékű, 346 GW volt 2023-ban. Az új megújuló kapacitások mintegy háromnegyedét adták a múlt évben üzembe helyezett napelemek.



Magyarország 2022-ben múlta felül először az 1 gigawattos szintet a napenergiás teljesítménynövekedésben. A tavalyi év ennél is magasabb csúcsot hozott több mint 1,6 gigawattal. A lendületes gyarapodásnak köszönhetően a korábban 2030-ra megcélzott 6 gigawattot már idén februárban elérte az ország. A felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv ezért a következő évtized elejére kétszer nagyobb, 12 gigawattnyi napenergia-kapacitással számol. Az ismert fejlesztési tervek alapján ez a várakozás nagy biztonsággal teljesíthető - közölte az EM.



A tárca tájékoztatása szerint 2024 első négy hónapjában 362 megawattal nőtt a hazai ipari és háztartási méretű naperőművek összes beépített teljesítménye. Az időarányos előrehaladás alapján tehát Magyarország idén is megőrizheti helyét az 1 gigawattos országok elitklubjában - fogalmaztak.



A Napenergia Plusz program támogatásával a mostanáig megszületett döntések alapján több mint 14 ezer család létesíthet modern napelemes rendszereket - ismertette az EM.



A jövő a zöldenergiáé, Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és tárolásában az ipartelepeken, az otthonokban és a gépkocsikban is. A kormány a futó programokban 200 milliárd forinttal ösztönzi a családok és vállalkozások beruházásait - emelték ki.



Az EMBER korábban közzétett jelentése szerint Chile és Görögország után Magyarországon a világon a harmadik, Európában a második legnagyobb a napenergia aránya az áramtermelésben - írta bejegyzésében az EM.