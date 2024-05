Gazdaság

PM: az OECD szerint is erősödő ütemben növekedhet a magyar gazdaság

Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idei évtől visszatér a növekedési pályára, az idei évre 2,1 százalékos, jövőre pedig 2,8 százalékos bővülést várnak a magyar gazdaságban - áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Economic Outlook című kiadványában.



A Pénzügyminisztérium (PM) MTI-hez eljuttatott kommentárjában megállapította: bár a világszervezet előrejelzése elmarad a kormányétól, a jövő évre vonatkozó prognózis 1 százalékponttal haladja meg az OECD tagállamok átlagát, összességében pedig a tagállamok felső egynegyedébe tartozik. A szervezet kiadványában elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházások és a magánszektor fogyasztását az elkövetkezendő időszakban, ezzel növelve a gazdaság bővülését. Ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket, mint a nemzetközi kereskedelem, vagy a világpiaci nyersanyagárak bizonytalansága. Kiemelik azt is, hogy Magyarország jelenleg jelentős külföldi működőtőke-befektetéseket vonz a feldolgozóiparba, főként az elektromobilitás kapcsán, ami növeli az exportkapacitást és ezáltal húzza a növekedést is.



Az OECD elemzésében rávilágít az egyensúlyi mutatók javításának fontosságára is: az idei évre 4,5 százalékra, 2025-ben pedig 3,7 százalékra csökkenő hiánnyal számolnak, amely egybevág a magyar kormány célkitűzéseivel - emelte ki a PM.



A világszervezet kiadványában kiemeli, hogy a magyar munkaerőpiac a válságok ellenére is ellenállónak bizonyult: a munkanélküliség továbbra is alacsony, 4 százalék körüli, ami az egyik legkedvezőbb arány a tagállamok között. A szakértők hozzáteszik: a magas foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a folyamatosan növekvő reálbérek és a fogyasztói bizalom javulása mind motorjai lehetnek az újraindult növekedésnek - ismertette a PM.