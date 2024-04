Gazdaság

Varga Mihály: a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára

A magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára az év első három hónapjában, éves alapon 1,7 százalékkal, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal bővült a GDP - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-üzenetében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggel közétett GDP-adataira reagálva.



Kifejtette: a növekedést segítette, hogy a foglalkoztatás rekordszinten van, a reálbérek emelkednek, a fogyasztás beindult, az építőipar és a turizmus is egyre jobban teljesít.



Várakozása szerint az év egészében 2,5 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre - az Európai Bizottság és az IMF előrejelzése szerint is - az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet.



Fontos eredménynek nevezte, hogy a kedvezőtlen külső körülmények mellett sikerült visszatérni a növekedési pályára: a háború, a közel-keleti konfliktus és a német gazdaság gyengélkedése is visszafogja a gazdaság teljesítményét.



Kifejtette: ebben a helyzetben az egyensúly erősítésével a növekedést építik újra. A kormány idén 4,5 százalékra, a következő években 3 százalék alá csökkenti az államháztartási hiányt.



Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a hiánycél tartása mellett, ezért folyamatosan figyelemmel követik a költségvetés alakulását, és ha szükséges cselekszenek.



Ezt jól mutatja, hogy a hiánycél elérése érdekében 675 milliárd forint állami beruházást ütemeztek át, miközben 2000 milliárd forintnyi fejlesztés még idén megvalósul - tette hozzá.



Varga Mihály hangsúlyozta: a megtett intézkedéseknek köszönhetően a következő években csökkenő hiánnyal és államadóssággal, valamint erősödő gazdasági növekedéssel számol a kormány.