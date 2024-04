Energiaválság

A Roszatomnak is kihívás, hogy a Paks II. megfeleljen az EU-s szigorú követelményeknek

A Roszatom mindent megtesz azért, hogy időben és megfelelő minőségben elkészüljön a Paks II beruházáshoz az 5-ös blokk reaktora - hangsúlyozta Andrej Szinyakov, az orosz állami atomenergetikai konszern gépgyártó vállalatának, az Atomenergomas vezérigazgatójának első helyettese pénteken Kolpinóban.



Európa egyik legnagyobb automatizált kovácsüzemében, az Atomenergomas Szentpétervár mellett lévő gyárában pénteken gyártásindító ünnepséget tartottak abból az alkalomból, hogy megkezdődött a Paks II. Atomerőmű 5-ös blokkjába készülő reaktorberendezés részegységeinek kovácsolása.



Andrej Szinyakov beszámolt arról, számukra is kihívás, hogy a Paks II. beruházáshoz szükséges gyártás megfeleljen az európai uniós szigorú követelményeknek. A gyártáshoz szükséges engedélyeket a magyar energiahatóság megadta. Rendkívül szigorú, folyamatában mintegy 700 minőségellenőrzésen esik át a reaktortartály.



Az MTI kérdésére válaszolva Andrej Szinyakov elmondta, a Paks II. 5-ös reaktora elkészülésének időpontja függ attól, hogy a megrendelő milyen ütemben veszi át a munkát. Ismertetése szerint egy reaktor 36 hónapig készül, de ez lehet hosszabb vagy rövidebb is a munkafázisok átadásától függően.



A Kolpinóban készülő reaktortartályt alkotó gyűrűket majd az Atomenergomas Dél-Oroszországban lévő volgodonszki gyárába viszik, ahol további munkafázisokat végeznek az atomreaktor tartály elkészítéséhez. Az alkatrészek megmunkálása, majd a teljes reaktortartály hőkezelése mellett nyomáspróbát is végeznek majd - részletezte.



Elmondta, hogy a gyárból vízi úton kerülnek ki a késztermékek, de az még nem dőlt el, hogy Paksra a beruházáshoz igazodóan a reaktor milyen szállítási móddal kerül a végleges helyére, várhatóan vízen viszik majd a tartályt Paksra is.



A gyártás indításának ünnepségén Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: Paks II. telephelyén megfelelő ütemben végzik a munkálatokat, hogy a 2030-as évek elején hálózatra lehessen kapcsolni az erőművet.

Szabó Péter, Paks polgármestere az ünnepségen történelmi pillanatnak nevezte a város életében a reaktor gyártásának indítását. Abban bíznak - mondta -, hogy a Paks I. beruházáshoz hasonló fejlődést hoz a bővítés is a településnek.



A város biztosítja a Paks II beruházáshoz, és a bővítésén dolgozók számára a szükséges infrastruktúrát. Eddig 12 milliárd forintot fordítottak erre a célra, a következő 3-4 évben pedig 40 milliárd forint felhasználásával terveznek - mondta a paksi polgármester.



Vitalij Poljanyin, a Paks II. Atomerőművet fővállalkozóként kivitelező Atomsztrojexport vállalat alelnöke, a paksi projekt igazgatója az ünnepségen megerősítette, hogy a Paks II. beruházás a tervek szerint halad. Hozzáfűzte, hogy a beruházásra Magyarországnak nagy szüksége van, amely jelentős tételt képvisel az ország villamosenergia-ellátásában.







A Roszatom tájékoztatása szerint a reaktortartályt alkotó gyűrűk, illetve a tartály alja mintegy 12 ezer tonna nyomás alatt formálódnak a kovácsolás során. A reaktortartály kész tömege mintegy 330 tonna, magassága több mint 11 méter, átmérője 4,5 méter, legnagyobb falvastagsága pedig 285 milliméter.



A VVER-1200-as reaktortartályt nemcsak a folyamatos neutronfluxus teszi próbára, hanem a 300 Celsius fok hőmérséklet, és a 162 bar nyomást is ki kell bírnia garantáltan 60 évig. A korszerű anyagösszetételnek, a gyártástechnológiának köszönhetően a reaktortartály akár 100 évig is szolgálhat majd.



A nagy gondosságot és precizitást igénylő, mintegy hároméves munkafolyamat után a kész reaktortartályt 650 fokon hőkezelik majd, röntgennel ellenőrzik, és 250 bar nyomáson nyomáspróbázzák.



Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2022. augusztus 25-én adta ki a reaktortartály gyártására az engedélyt, amely az alapanyagok gyártásától kezdve tartalmazza a reaktorberendezéssel kapcsolatos összes szabványt és követelményt, amely így mindenben megfelel majd a magyar és európai előírásoknak.



A gyártási folyamatot a helyszínen rendszeresen ellenőrzik a Paks II. Zrt. és az OAH szakemberei is - jelezte a Roszatom.