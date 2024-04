Foglalkoztatás

Czomba Sándor: munkához juthatnak a tartós álláskeresők

A tartós álláskeresők elhelyezkedését segíti az 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló program, amelyre hétfőtől lehet jelentkezni - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Czomba Sándor felhívta a figyelmet: az átlagosnál komplexebb segítségre van szükségük a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresőknek, egyebek mellett az alacsony képzettségűeknek, a 24 év alattiaknak vagy az 50 év felettieknek, akik egy vagy két éve regisztrált álláskeresők.



Az államtitkár ismertette: az új pilot program első három hónapja a munka kipróbálása, amelynek során a résztvevők komplex segítséget kapnak a beilleszkedéshez. Ebben az időszakban a munkavállaló foglalkoztatásához havi 200 ezer forintig bértámogatás is igénybe vehető, ezen túl a munkavállaló havi 53 ezer forint munkában maradást ösztönző juttatásban is részesülhet.



Ha a munkáltató legalább öt hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat, akkor a program keretében az őket segítő mentor bérköltségét is támogatják, 375 ezer forintig - tette hozzá.



Az álláskereső alkalmassága, illetve további foglalkoztatása esetén a munkaadó újabb 6 hónapig megkaphatja a bértámogatást, a munkában maradást ösztönző juttatás pedig 67 ezer forintra nő. Emellett a mentorok munkájának támogatásához is nyújtható minden munkavállaló után havi 100 ezer forint - közölte Czomba Sándor.



Az 1,7 milliárd forint 500-600 ember bevonását teszi lehetővé, de a program működésének értékelése után, annak sikeressége esetén szélesítik majd a lehetőséget - jelezte.



Az NGM államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta: amíg van potenciális magyar munkavállaló, addig magyarokkal töltik be az üres álláshelyeket. Ha egy hazai munkaadó harmadik országbeli munkavállalót szeretne foglalkoztatni, akkor először megkeresik a regiszterben lévő magyarokat és nekik ajánlják fel a munka lehetőségét.



Sokan önhibájukon kívül kerültek olyan élethelyzetbe, hogy nem tudtak munkát vállalni; ez a program kifejezetten arról szól, hogy ezeket az embereket segítsék munkába - emelte ki Czomba Sándor.