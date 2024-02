Pénzügy

Raiffeisen: emelkednek a bankszámlavezetéshez és bankkártyákhoz kapcsolódó díjak

A Raiffeisen Bank a bankszámlavezetéshez és bankkártyákhoz kapcsolódó díjakat - a kedvezményes ajánlatokon kívül - 17,6 százalékkal emeli április 1-jével, a lakossági számlacsomagok többsége azonban továbbra is nulla forintos számlavezetési díjjal vehető igénybe - közölte a bank csütörtökön az MTI-vel.



Továbbá 10 százalékkal emelik az elektronikus csatornákon beadott és teljesült eseti átutalások díját, de ez csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akiknek ezt számlacsomagjuk nem biztosítja ingyenesen.



A közlemény szerint a leggyakrabban választott, kisvállalati "aktív" számlacsomagoknál a számlavezetési díjakra nem alkalmaz a bank díjemelést, a csomagokban meghatározott forgalom vagy tranzakció darabszám elérésénél pedig továbbra is eltekint a számlavezetési díj felszámításától.



A pénzintézet a bankkártyáknál egyes számlatermékeknél az év végéig történő igénylés esetén elengedi az első éves és/vagy a kibocsátási díjat is. Továbbá nem változnak az idén februárban bevezetett, már havi 400 000 forint nettó jövedelemtől elérhető új Premium Banking számlák díjai, ezeknél a csomagoknál átlagos szintű használatnál gyakorlatilag ingyenesek a banki tranzakciók. A fiatalok körében közkedvelt Yelloo számlánál pedig a 20 000 forint alatti, digitális csatornán indított forint tranzakciókat változatlanul díjmentesen biztosítják.



Honlapja szerint a Raiffeisen Bank a magyarországi bankpiacon 1986 óta van jelen, mostanra a pénzügyi piac egyik meghatározó, univerzális szolgáltatásokat nyújtó szereplője. A Raiffeisen Bank Magyarországon több mint 2000 embert foglalkoztat, országszerte 66 fiókkal rendelkezik.



A pénzintézet korábbi tájékoztatása szerint a Raiffeisen Bank Zrt. 72,1 milliárd forint konszolidált adózás utáni nyereséggel zárta a 2022-es évet, amely közel kétszerese az előző évi 36,7 milliárdos eredménynek. A nettó kamat- és osztalékbevétel az előző évinek a kétszeresére, 139,4 milliárd forintra emelkedett 2022-ben, amit a növekvő ügyfélállománnyal, a kedvező hozamkörnyezettel, valamint a javuló portfólióminőséggel indokoltak. A nettó jutalékbevétel 27 százalékkal 73,34 milliárd forintra nőtt. 2022 végén a Raiffeisen csoport mérlegfőösszege 13 százalékos éves növekedést követően 4321 milliárd forinton állt.