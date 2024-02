Távközlés

Több napra leállnak a Telekom rendszerei

A Magyar Telekom informatikai rendszereinek ütemezett karbantartása miatt 2024. március 14-én 18 órától várhatóan 2024. március 16-án 8 óráig a Telekom alkalmazás, a Telekom fiók, a telekom.hu és az Üzleti önkiszolgáló portál nem lesz elérhető, valamint március 14-én csütörtökön a cég üzletei is a szokottnál hamarabb, 18 órakor bezárnak - közölte a szolgáltató szerdán.



Az MTI-nek küldött közleményük szerint a karbantartás ideje alatt a 1414-es lakossági és a 1400-ás üzleti telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal áll rendelkezésre és a várakozási idő is az átlagosnál hosszabb lehet.



Közölték: az ütemezett karbantartás ideje alatt a mobil- és otthoni szolgáltatások működni fognak, a Telekom ügyfelei a mobil díjcsomagjukban foglaltak szerint tudnak majd telefonálni és mobilnetezni, valamint az otthoni szolgáltatások: az otthoni (vezetékes) telefon, internet és a TV szolgáltatás is működni fog.



Mivel a karbantartás időszaka alatt a hazai, EU-s és EU-n kívüli netbővítő vásárlása nem lesz elérhető, a Telekom ezen időszakra korlátlan netet biztosít minden lakossági és üzleti mobil ügyfele számára belföldön, melynek aktiválása automatikus. Külföldi tartózkodás esetén pedig az Európai Unióban 5 GB netet, míg az EU-n kívül 2 GB EU-n kívüli netet biztosít, melyet szintén automatikusan aktivál, az ügyfeleknek nincs ezzel teendője - közölték.