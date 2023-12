Üzlet

GFM: a kormány 2024. április 1-jéig meghosszabbítja a kamatstopot a kkv-k esetében is

A kormány a munkahelyek és a vállalkozások további megvédése érdekében arról döntött, hogy a kkv-kra vonatkozó kamatstopot 2024. április 1-jéig meghosszabbítja, ezt követően pedig kivezeti - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).



A közleményben emlékeztettek, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is drasztikusan megnövekedett kamatokkal kerültek szembe, ugyanis a koronavírus-járvány, az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók következtében rendkívüli mértékben emelkedett meg a jegybanki alapkamat és ezzel együtt a vállalati hitelkamatok mértéke is. A kormány annak érdekében, hogy a törlesztőrészletek brutális növekedése ne vigye csődbe vállalkozások százait és ezreit, így a magyar családok se veszítsék el munkahelyeiket, korábban arról döntött, hogy a kamatstop intézményét kiterjeszti a kkv-kra is.



Hozzátették: az intézkedés eddig mintegy 80-85 milliárd forintos megtakarítást jelentett a kkv-k számára, így az sikerrel védett meg az utóbbi időszakban is mintegy 30 ezer hazai vállalkozást. Az érintett ügyletek hitelállománya jelenleg is meghaladja a 600 milliárd forintot, az érintett hitelek átlagos hátralévő futamideje pedig eléri az 5,5 évet.



A GFM kiemelte, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon újra beindulhasson a piaci alapú hitelezés, ezzel is támogatva a gazdasági növekedés helyreállítását. Ezt a célt szolgálja a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, a 2024-ben is elérhető Széchenyi Kártya Program, de ezt erősíti a Bankszövetséggel kötött megállapodás is, amelynek értelmében a bankok önkéntes - jelenleg 11,5 százalékos - kamatplafont alkalmaznak. Utóbbi eredményeképpen a vállalkozások ma már lényegesen kedvezőbb feltételek mellett juthatnak finanszírozáshoz, mint korábban.



A GFM hangsúlyozza, hogy a kamatstop intézménye azonban támadás alatt áll, hiszen Brüsszel az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban egyértelművé tette, hogy el akarja törölni ezt az intézkedést. A kormány ezért mindenkit arra biztat, hogy a szuverenitásunk védelméről szóló konzultáció keretében erről is fejtse ki véleményét.