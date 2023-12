Pénzügy

Az MNB 15 millió forint bírságot szabott ki a K&H Biztosító Zrt.-re

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15 millió forint bírságot szabott ki a K&H Biztosító Zrt.-re, többek között a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések állománykezelésével összefüggő, egyes élet- és nem-életbiztosítási termékek biztosítási feltételeihez kapcsolódó informatikai biztonsági, illetve a vállalatirányítási területet érintő hiányosságok miatt - jelentette be pénteki közleményében a felügyeleti hatóság.



A feltárt problémák nem hordoznak rendszerkockázatot, és nem veszélyeztetik a biztosító megbízható működését - tették hozzá.



Az MNB rendszeres ellenőrzései keretében - korlátozott terjedelmű, nem teljes körű - átfogó vizsgálatot végzett a K&H Biztosító Zrt.-nél és a 2020. július 18-tól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.



A pénzügyi felügyelet hiányosságokat tárt fel a kgfb szerződések állománykezelésénél, többek között a szerződések megkötése, a díjfizetési felszólítólevelek megküldése, továbbá a szerződések technikai újraindításakor kiküldött tájékoztató levelek tartalma kapcsán. Emellett a K&H Biztosító a kgfb terméken végrehajtott módosításokat nem vezette át a kgfb termékterven, így az nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabálynak.



Az MNB több jogszabálysértést azonosított a biztosító egyes vizsgált élet- és nem-életbiztosítási termékei körében a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, továbbá az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan.



A felügyelet a vállalatirányítás vonatkozásában megállapította, hogy az aktuáriusi feladatkör függetlensége - az MNB egy korábbi határozatának kötelezése ellenére - jelenleg sem teljeskörűen biztosított. A biztosító hiányosan szabályozta a belső ellenőrzési terület működését is, emellett több szabályzatát sem vizsgálta felül a jogszabályi előírásoknak megfelelő időközönként - sorolta az MNB.



Az informatikai biztonsággal kapcsolatosan jogsértőnek minősült, hogy a katasztrófaelhárítás kérdésének kezelése és tesztelése nem teljes körű a K&H Biztosítónál, valamint az ehhez tartozó dokumentáció is hiányos.



A vizsgálat jogszabálysértéseket azonosított az ügyfelek tájékoztatásával összefüggésben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és az életbiztosítási termékismertető tartalmával, a károsultak kgfb szerződéshez kapcsolódó kártérítési igényével összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítésével, valamint a függő biztosításközvetítőkre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatosan.



Hiányos volt a panasz elutasítása esetén nyújtott jogorvoslati tájékoztatás, valamint a biztosító a vizsgált időszakban nem minden panaszt válaszolt meg határidőn belül, illetve teljeskörűen - ismertette az MNB.

A feltárt problémák miatt a jegybank 9 millió forint felügyeleti, és további 6 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a K&H Biztosítóra, valamint kötelezte azt a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak 2024. március 31-ig, illetve 2024. május 31-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.



A bírságösszegnél súlyosbító körülménynek minősült, hogy egyes jogszabálysértések hosszabb ideje álltak fenn. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a K&H Biztosító már a felügyeleti vizsgálat során számos intézkedést hozott a hiányosságok orvoslására, illetve adott számot annak tervéről.