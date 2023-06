Gazdaság

Az ügyfélszolgálati munkában áttörést hoz a mesterséges intelligencia

Az ügyfélszolgálati munkában áttörést hozhat a mesterséges intelligencia, kevesebb várakoztatást és állandó elérést kínálnak a már most is elérhető digitális rendszerek - közölte a United Call Centers (UCC) a kiszervezett ügyfélszolgálati megoldások egyik piacvezető szolgáltatója pénteken az MTI-vel.



Az UCC felmérése szerint az ügyfélszolgálati kapcsolatok során az ügyfelek legérzékenyebb problémája a bonyolult, gyakran nem egyértelmű menürendszer, valamint a hosszú várakoztatás, illetve az, hogy az operátor nem képes megfelelő megoldást nyújtani.



A társaság szerint a jelzett problémák jelentős részét orvosolni képes mesterségesintelligencia-alapú megoldások már jórészt rendelkezésre állnak, és néhány éven belül a tranzakciók mintegy kétharmada már automatizált, a mesterséges intelligencia által irányított folyamatok mentén zajlik majd.



Ugyanakkor az UCC felméréséből az is kiderült, ha automata vagy élő operátor közül lehet választani, akkor az ügyfelek 61 százaléka az utóbbit részesíti előnyben.



Az 1999-ben alapított, magyar tulajdonú UCC több mint 50 nyelven, 40 országban folytat tevékenységet, fő profilja a többnyelvű ügyféltámogatás telefonon, emailen és chaten, az üzleti folyamatok automatizálása, valamint mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások fejlesztése. Árbevétele 4 milliárd forint, magyar és külföldi munkatársainak száma 700 fő.