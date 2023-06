Gazdaság-borászat

AM: a magyar pezsgők visszatértek Európa-élvonalába

A magyar kormány célja továbbra is világos, a mezőgazdasági termékek értéknövelésének kiemelt támogatása és a feldolgozó üzemek technológiai fejlődésének elősegítése - jelentette ki Nagy István agrárminiszter pénteken, Somlóvásárhelyen az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.



A miniszter a Kreinbacher Birtok új pezsgőüzemének alapkőletételén arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindig új utakat kereső magyar borászatok és borászok az agrárium zászlóshajói, hagyományt és a megújulást ötvözve, a kihívásoktól nem megriadva új lehetőségeket kutatnak. Az ágazat szereplőinek szenvedélyét, hitét és szorgalmát siker koronázza, a magyar borok és a magyar pezsgők ugyanis visszatértek Európa-élvonalába, tovább erősítik a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar jó hírét.



Nagy István kiemelte, a Kreinbacher Birtok új pezsgőüzeme nemcsak a tulajdonosokat formálja majd, de újabb lendületet ad a térségnek, a régiónak, gazdaságélénkítő hatása messze túlmutat a pincészet határain. Új beszállítóknak nyújt lehetőséget, új munkahelyek jönnek létre, tovább erősödik a turizmus, a vendéglátás.



A miniszter kifejtette, az agrártárca célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését, illetve az élelmiszeripari, beleértve a borászati fejlesztések megvalósulását támogassa. Erre a területre a Vidékfejlesztési programban eddig mintegy 428 milliárd forintot ítéltek meg, a kifizetések összege pedig meghaladja a 143 milliárd forintot. A beruházások újabb és újabb lehetőségeket nyitnak: munkát, megélhetést, biztonságot adnak a magyar családoknak.



A tárcavezető kitért arra is, hogy a kormány stratégiai ágazatnak tekinti az élelmiszeripart és benne külön prioritást élvez a borászati szektor, ami az agrárium egyik húzóágazata. Ezért továbbra is számítunk a magyar borászok és a magyar gazdák vállalkozó kedvére és innovatív megoldásaira - olvasható az AM közleményében.