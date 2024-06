Régészet

Veszprém legrégebbi épületének maradványait találhatták meg helyi régészek

A középkori Veszprém legrégebbi, 10-11. századi épületének maradványait találhatták meg a helyi Laczkó Dezső Múzeum régészei, akik eredményeiket pénteken ismertették a veszprémvölgyi ásatás helyszínén. 2024.06.08 20:25 MTI

Péterváry-Szanyi Brigitta múzeumigazgató elmondta: a vármegyében a régészeti feladatellátás elsősorban intézményükhöz tartozik, ezért kezdtek április végén, egy, az egykori jezsuita templom mögötti építkezéshez kapcsolódóan megelőző feltárásba.



A területen nagy számban találtak kerámiatöredékeket, állatcsontokat, orsógombokat, valamint néhány vastárgyat is, továbbá egy 10-11. századi épület maradványait.



Pátkai Ádám Sándor régész emlékeztetett: az egykori kolostor feltárása már korábban megtörtént, de a környékéről nem voltak ismertek ilyen korai leletek. A mostani feltárás azonban egyértelműen ehhez a korszakhoz, a kolostor alapításának időszakához kötődik, sőt akár az alapítás előttre is tehetők a megtalált leletek - jelezte.



A régész bemutatta a feltárás során talált edénytöredékeket, valamint azt a száraz agyagba rakott kőfal alapot, amely minden bizonnyal a város legkorábbi épületének része lehet. Elmondta, a mintegy tíz négyzetméteres sátortetős, földbe mélyített háznak megtalálták a kőfal alap mellett az oszlophelyeit és a kemencéjét is.



A helyszínen nagy mennyiségben találtak égett maradványokat, amelyből azt feltételezik, hogy tűz pusztította el az épületet - tette hozzá.



A leletek pontos korát természettudományos vizsgálatokkal fogják meghatározni a szakemberek.