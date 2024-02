Tudomány

Több mint 50 év után újra Holdra szállt Amerika - videó

Sikeres leszállást hajtott végre a Holdon az amerikai Intuitive Machine űrvállalat holdjárója, s ezzel több mint ötven év után az első amerikai űreszköz érkezett meg a Föld kísérőbolygójára. 2024.02.23 09:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A texasi székhelyű magáncég leszállóegysége a landolást követően csak gyenge jelet küldött, de Tim Crain, a küldetés vezetője megerősítette, hogy megtörtént a leszállás, és az űreszköz a Hold felszínén áll.



Steve Altemus, az Intuitive Machines vezérigazgatója szintén sikeres leszállásról számolt be.



A vállalat azt nem közölte, hogy a tervezett helyszínen, a Hold déli pólusánál landolt-e a holdjáró, de azt bejelentették, hogy két órával a leszállás után elkezdte az adatok küldését.



Az Egyesült Államok utoljára 1972-ben, a NASA Apolló-programjának idején landolt a Holdon. Az Intuitive Machines az első amerikai magánvállalat, amely Holdra szállást hajtott végre. Januárban az Astrobotic Technology amerikai magánvállalat kísérlete kudarcot vallott, leszállóegysége visszazuhant a Földre.



Bill Nelson, a NASA igazgatója gratulált a sikeres landoláshoz.



A Holdra szállást feszült órák előzték meg, mert meghibásodott a leszállóegység lézeres navigációs rendszere, ezért az űreszköznek még egy kört kellett tennie a Hold körül, és a repülésirányítás a NASA kísérleti lézerrendszerét aktiválta a landoláshoz.



Az Odysseus leszállását a déli pólus közelében, sziklák és kráterek szabdalta felszínen, egy viszonylag sík helyszínen tervezték, a Malapert kráternél. A helyszín azért vonzó, mert a kráterekben jég vagyis fagyott víz lehet.



A landolás után csaknem 15 perccel jelentette be a repülésirányítás, hogy fogja az Odysseus gyenge jeleit.



A napenergiával működő leszállóegység a tervek szerint egy hétig működik, addig, amíg be nem áll a hosszú holdi éjszaka.



A 4,3 méter magas, hatlábú, karbonszálból és titánból épített Odysseus a NASA hat kísérletét vitte el a Holdra. Az amerikai űrhivatal 118 millió dollárral támogatta a magáncéget a leszállóegység megépítésében, az Artemis Hold-program részeként.



Az Intuitive Machines leszállóegységével a Columbia Sportswear is elküldte a Holdra legújabb sportruházati anyagát, a szobrász Jeff Koons 125 mini holdfiguráját, az Embry-Riddle Aeronautical University pedig a leszállóegységről készülő képek rögzítésére szolgáló kamerákat.



Januárban egy japán magán űrvállalatnak sikerült landolnia űreszközével a Holdon.