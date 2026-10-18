Sport

Három magyar érem a birkózó-világbajnokságon

Három magyar sportoló is dobogóra állhatott a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon – számolt be a Magyar Birkózók Szövetsége.



A magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Terék Gerda lett, aki világbajnoki aranyérmet szerzett.



Lévai Levente ezüstéremmel zárta a versenyt, míg Elekes Enikő bronzérmesként fejezte be a világbajnokságot.



A magyar birkózók így három éremmel, egy-egy arannyal, ezüsttel és bronzzal gazdagodtak az Egyesült Államokban rendezett korosztályos világversenyen.