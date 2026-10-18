Sport
Három magyar érem a birkózó-világbajnokságon
Egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a Las Vegasban rendezett U23-as birkózó-világbajnokságon.2026.10.18 06:18ma.hu
Három magyar sportoló is dobogóra állhatott a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon – számolt be a Magyar Birkózók Szövetsége.
A magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Terék Gerda lett, aki világbajnoki aranyérmet szerzett.
Lévai Levente ezüstéremmel zárta a versenyt, míg Elekes Enikő bronzérmesként fejezte be a világbajnokságot.
A magyar birkózók így három éremmel, egy-egy arannyal, ezüsttel és bronzzal gazdagodtak az Egyesült Államokban rendezett korosztályos világversenyen.
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