Sport

Három magyar érem a birkózó-világbajnokságon

Egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a Las Vegasban rendezett U23-as birkózó-világbajnokságon.

2026.10.18 06:18ma.hu
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Három magyar sportoló is dobogóra állhatott a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon – számolt be a Magyar Birkózók Szövetsége.

A magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Terék Gerda lett, aki világbajnoki aranyérmet szerzett.

Lévai Levente ezüstéremmel zárta a versenyt, míg Elekes Enikő bronzérmesként fejezte be a világbajnokságot.

A magyar birkózók így három éremmel, egy-egy arannyal, ezüsttel és bronzzal gazdagodtak az Egyesült Államokban rendezett korosztályos világversenyen.

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