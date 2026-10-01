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78 méter egyetlen levegővel - világbajnok lett Törőcsik Zsófia
Világbajnoki aranyéremmel és új magyar rekorddal kezdte szereplését Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban zajló mélységi szabadtüdős világbajnokságon.2026.10.01 06:56ma.hu
Újabb hatalmas sikert ért el Törőcsik Zsófia: a Világjátékok-győztes magyar szabadtüdős búvár az uszony nélküli, úgynevezett CNF kategóriában 78 méteres merüléssel lett világbajnok. Eredménye egyben új magyar rekord.
A CNF, vagyis Constant Weight No Fins a szabadtüdős merülés egyik legnehezebb versenyszáma. A sportolók egyetlen levegővétellel, uszony és húzókötél használata nélkül merülnek le, majd saját erejükből úsznak vissza a felszínre.
Törőcsik 78 méteres eredményével három méterrel előzte meg edzőtársát, a horvát Sanda Deliját, aki 75 méteres nemzeti rekorddal lett ezüstérmes. A bronzérmet az ukrán Natalia Zharkova szerezte meg 68 méterrel.
„Tudtam, hogy képes vagyok rá” – értékelt a verseny után a magyar sportoló, aki elmondta: fizikailag és mentálisan is rendben volt, és a merülés során végig kontrollálni tudta a mozgását.
A nOxygen Apnea Club versenyzőjének ez már a harmadik mélységi világbajnoki címe. A ciprusi világbajnokságon ráadásul még nincs vége a szereplésének: következő versenyszáma a páros uszonyos kategória lesz.
Törőcsik az elmúlt időszakban komolyabb szárazföldi erősítéssel és egy szicíliai edzőtáborral készült a világbajnokságra. A felkészülés során nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie.
A 78 méteres merülés pedig rögtön igazolta a felkészülést: Törőcsik Zsófia világbajnoki arannyal és magyar rekorddal kezdte a limassoli vb-t.
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