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78 méter egyetlen levegővel - világbajnok lett Törőcsik Zsófia

Világbajnoki aranyéremmel és új magyar rekorddal kezdte szereplését Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban zajló mélységi szabadtüdős világbajnokságon. 2026.10.01 06:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb hatalmas sikert ért el Törőcsik Zsófia: a Világjátékok-győztes magyar szabadtüdős búvár az uszony nélküli, úgynevezett CNF kategóriában 78 méteres merüléssel lett világbajnok. Eredménye egyben új magyar rekord.



A CNF, vagyis Constant Weight No Fins a szabadtüdős merülés egyik legnehezebb versenyszáma. A sportolók egyetlen levegővétellel, uszony és húzókötél használata nélkül merülnek le, majd saját erejükből úsznak vissza a felszínre.



Törőcsik 78 méteres eredményével három méterrel előzte meg edzőtársát, a horvát Sanda Deliját, aki 75 méteres nemzeti rekorddal lett ezüstérmes. A bronzérmet az ukrán Natalia Zharkova szerezte meg 68 méterrel.



„Tudtam, hogy képes vagyok rá” – értékelt a verseny után a magyar sportoló, aki elmondta: fizikailag és mentálisan is rendben volt, és a merülés során végig kontrollálni tudta a mozgását.



A nOxygen Apnea Club versenyzőjének ez már a harmadik mélységi világbajnoki címe. A ciprusi világbajnokságon ráadásul még nincs vége a szereplésének: következő versenyszáma a páros uszonyos kategória lesz.



Törőcsik az elmúlt időszakban komolyabb szárazföldi erősítéssel és egy szicíliai edzőtáborral készült a világbajnokságra. A felkészülés során nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie.



A 78 méteres merülés pedig rögtön igazolta a felkészülést: Törőcsik Zsófia világbajnoki arannyal és magyar rekorddal kezdte a limassoli vb-t.