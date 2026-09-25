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Világbajnok lett a 18 éves Szalai Fanni
Rajt-cél győzelemmel szerezte meg a junior-világbajnoki címet a 18 éves Szalai Fanni: a magyar triatlonos már az úszásban elszakadt riválisaitól, és egészen a célig nem engedte ki a kezéből az első helyet.2026.09.25 10:05ma.hu
Szalai Fanni a világ tetejére ért: a spanyolországi Pontevedrában rendezett triatlon-világbajnoki nagydöntőn 59 perc 21 másodperces idővel megnyerte a junior nők versenyét.
A magyar tehetség gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Már a 750 méteres úszás során jelentős előnyt épített ki, amelyet a 20 kilométeres kerékpározás alatt is megőrzött. Az ötkilométeres futást több mint félperces előnnyel kezdhette meg, és ott sem lassított: 16:17-tel a mezőny legjobb futóidejét teljesítette.
A 68 fős mezőnyben Szalai 37 másodperccel előzte meg a második helyen célba érő svájci Anouk Dannát, míg a bronzérmet ugyancsak svájci versenyző, Kimey Casanova szerezte meg.
A győzelem egy hosszabb sorozat megkoronázása is: Szalai 2024-ben és 2025-ben egyaránt világbajnoki ezüstérmet szerzett, most pedig végre felállhatott a dobogó legfelső fokára.
A 18 éves sportoló 2026-ban már a felnőttek között is komoly eredményeket ért el: megnyerte a tiszaújvárosi világkupát, Hamburgban pedig kilencedik lett a világbajnoki sorozatban.
A célban elérzékenyülő Szalai elmondta, csak a célszalag átszakításakor merte elhinni, hogy valóban világbajnok lett. Következő nagy célját is kijelölte: mostantól az olimpiai kvalifikációért dolgozik.
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