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Világbajnok lett a 18 éves Szalai Fanni

Rajt-cél győzelemmel szerezte meg a junior-világbajnoki címet a 18 éves Szalai Fanni: a magyar triatlonos már az úszásban elszakadt riválisaitól, és egészen a célig nem engedte ki a kezéből az első helyet. 2026.09.25 10:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szalai Fanni a világ tetejére ért: a spanyolországi Pontevedrában rendezett triatlon-világbajnoki nagydöntőn 59 perc 21 másodperces idővel megnyerte a junior nők versenyét.



A magyar tehetség gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Már a 750 méteres úszás során jelentős előnyt épített ki, amelyet a 20 kilométeres kerékpározás alatt is megőrzött. Az ötkilométeres futást több mint félperces előnnyel kezdhette meg, és ott sem lassított: 16:17-tel a mezőny legjobb futóidejét teljesítette.



A 68 fős mezőnyben Szalai 37 másodperccel előzte meg a második helyen célba érő svájci Anouk Dannát, míg a bronzérmet ugyancsak svájci versenyző, Kimey Casanova szerezte meg.



A győzelem egy hosszabb sorozat megkoronázása is: Szalai 2024-ben és 2025-ben egyaránt világbajnoki ezüstérmet szerzett, most pedig végre felállhatott a dobogó legfelső fokára.



A 18 éves sportoló 2026-ban már a felnőttek között is komoly eredményeket ért el: megnyerte a tiszaújvárosi világkupát, Hamburgban pedig kilencedik lett a világbajnoki sorozatban.



A célban elérzékenyülő Szalai elmondta, csak a célszalag átszakításakor merte elhinni, hogy valóban világbajnok lett. Következő nagy célját is kijelölte: mostantól az olimpiai kvalifikációért dolgozik.