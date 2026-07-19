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Vb-2026 - Anglia a francia válogatott legyőzésével bronzérmes
Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot.2026.07.19 08:39MTI
Az angolok hatvan év után szereztek újra érmet világbajnokságon, 1966-ban az első helyen végeztek.
Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. vb-meccsével, a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.
A döntő holnap 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.
Világbajnokság, bronzmérkőzés:
Anglia-Franciaország 6-4 (4-0)
Miami, Hard Rock Stadion, 64 478 néző, v.: Valenzuela (venezuelai)
gólszerzők: Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. - a harmadikat 11-esből), Bellingham (90+8.), illetve Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.)
Anglia:
D. Henderson - Quansah (James, 83.), Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence - Eze (Bellingham, 79.), Rice, Rogers - Saka, Toney (Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben)
Franciaország:
Maignan - Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernández (Digne, a szünetben) - Rabiot, Zaire-Emery - Olise, Cherki (Dembélé, a szünetben), Doué (Barcola, a szünetben) - Mbappé
I. félidő:
3. perc: Francia bedobást követően Rice szerzett labdát a felezővonal környékén, megindult, majd 21 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt (1-0).
18. perc: Rice bal oldali szögletét követően Konsa fejelt öt méterről a bal alsó sarokba (2-0).
37. perc: Rashford vezette egyedül kapura a labdát, de Maignant találta el. A kapusról azonban kipattant a labda, érkezett Saka, de a lövése után megint Rashfordhoz került, aki az alapvonaltól Sakának passzolt, az Arsenal támadója pedig hét méterről lőtt a kapu közepébe (3-0).
45+1. perc: Eze indította Sakát, aki 16 méterről, ballal szintén a bal alsó sarokba lőtt (4-0).
II. félidő:
48. perc: Francia kontratámadás Mbappé kapta a labdát Olise átadását követően, majd nyolc méterről ő is a bal alsó sarkot választotta (4-1).
54. perc: Mbappé indította a bal szélen futó Barcolát, aki betört a tizenhatoson belülre, és kilenc méterről a kapu jobb oldalába emelt (4-2).
66. perc: Mbappé kapta vissza a labdát Olisetől, majd tíz méterről kilőtte a bal alsó sarkot (4-3).
87. perc: Gusto buktatta Spence-t a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Saka ballal a bal alsó sarkot választotta (5-3).
90+6. perc: Upamecano szerzett labdát, indította Dembélét a jobb szélen, aki 12 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt (5-4).
90+8. perc: Bellingham futott végig a franciák térfelén, a tizenhatoson középre kanyarodott, majd hét méterről a bal alsó sarokba gurított (6-4).
Az angol válogatott a torna korábbi hét mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Jude Bellingham és Harry Kane egyaránt hatot. Márcsak ezért is hatott meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdőcsapatának, de a nyolcgólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Declan Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is az angolok futballoztak agilisabban, Bukayo Saka szintén betalált, de lesről, ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyedóra elteltével - Ezri Konsa találatának következtében - már kétgólos hátrányban voltak. Sőt a játékrész második felében el is dőlt a bronzmérkőzés, mert Bukayo Saka még a szünet előtt duplázott.
A szünetben Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya négyet is cserélt, csapata pedig az első támadás végén szépített. Mbappé a tornán megszerzett kilencedik találatával átvette a vezetést Messitől a góllövőlistán, majd kisvártatva adott egy gólpasszt is Barcolának, így bő egy órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok kétgólosra csökkentette a hátrányt. Vérszemet is kapott, és Mbappé a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a vb-k örökranglistáján is megelőzte Messit. A hajrában a két gólpasszt adó Michael Olise előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt. Mint később kiderült, ez a két hiba a franciák bronzérmébe került, mert Saka tizenegyesből megszerezte a harmadik, csapata ötödik találatát. Bár már csak a minimum hétperces ráadás volt hátra, további két gól még esett, de Dembélé után nem a csapata egyenlített, hanem Bellingham beállította a 6-4-es végeredményt.
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