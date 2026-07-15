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Meghalt Szántó Imre, a magyar ökölvívás legendás mestere

Nyolcvankét éves korában elhunyt Szántó Imre, a magyar boksz egyik meghatározó edzője, aki szövetségi kapitányként olimpiai és világbajnokokat vezetett sikerre. 2026.07.15 12:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

82 éves korában, hosszú betegség után meghalt Szántó Imre, a magyar ökölvívás legendás mesteredzője és korábbi szövetségi kapitánya. Halálhírét a Magyar Bokszszövetség jelentette be.



Szántó Imre – akit a sportágban mindenki csak Öcsi bácsiként ismert – a nyolcvanas évek végén vette át a juniorválogatott irányítását, majd Papp László mellett dolgozott a felnőtt magyar válogatottnál.



Az 1992-es barcelonai olimpia után nevezték ki szövetségi kapitánynak. Ezt a tisztséget tizenkét éven át, egészen a 2004-es athéni olimpiáig töltötte be.



Vezetésével érte el pályafutása legnagyobb sikerét Kovács István, aki az 1996-os atlantai olimpián aranyérmet nyert. Egy évvel később Budapesten Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett, Erdei pedig 2000-ben, a sydney-i olimpián bronzérmes lett.



A Magyar Bokszszövetség közlése szerint Szántó Imre az utóbbi években visszavonultan élt. Betegsége ellenére tavaly még részt vett a szövetség centenáriumi ünnepségén, idén tavasszal pedig jelen volt Papp László születésének 100. évfordulójára rendezett megemlékezésen is.



Szántó Imre szeptember 7-én ünnepelte volna 83. születésnapját. Halálával a magyar ökölvívás egyik meghatározó szakembere távozott, aki generációk versenyzőinek pályafutását segítette, és a sportág legsikeresebb korszakainak egyik meghatározó alakja volt.