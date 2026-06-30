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Drámai végjáték: Brazília a hosszabbításban búcsúztatta Japánt a világbajnokságról
Japán már vezetett Brazília ellen a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, de a dél-amerikaiak a 96. percben szerzett góllal 2-1-re fordítottak és továbbjutottak.2026.06.30 08:53ma.hu
A houstoni nyolcaddöntőben Japán meglepetésre a 29. percben szerzett vezetést, amikor Kaishu Sano egy labdaszerzés után távoli lövéssel vette be a brazil kaput. A japánok hősiesen védekeztek, Zion Suzuki kapus pedig több nagy bravúrt is bemutatott.
Brazília a második félidőben fokozta a nyomást, és az 56. percben Casemiro fejesével egyenlített. Amikor már úgy tűnt, hosszabbítás következik, a 96. percben Gabriel Martinelli megszerezte a győztes gólt, így az ötszörös világbajnok 2–1-es sikerrel jutott a legjobb 16 közé.
A vereséggel Japán ismét lemaradt története első kieséses szakaszbeli világbajnoki győzelméről. Brazília a nyolcaddöntő következő körében Norvégia vagy Elefántcsontpart válogatottjával találkozik.
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