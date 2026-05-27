Sport
Kormányszóvivő: Budapest felkészülve várja a Bajnokok Ligája döntőt
Két szurkolói falu várja a drukkereket: a párizsi PSG szurkolóit az MTK Sportparkban várják, az angol Arsenal szurkolóit pedig a Városligetben, miközben a Hősök terén is lesznek programok.2026.05.27 12:37MTI
Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt - közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón.
Szondi Vanda hangsúlyozta, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseménye rendkívüli terhelést jelent a magyar fővárosnak, ahová több tízezer szurkolót várnak nemcsak vasárnap, hanem az egész hétvégén. A szervezőkkel folyamatosan egyeztet a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter - fűzte hozzá.
Budapest felkészült, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben, ezért azt javasolják, aki ezekben a napokban Budapestről repülővel indulna, legalább 3 órával hamarabb menjen ki a reptérre. Megjegyezte, a rendkívüli terhelés miatt a kormány Ferihegy 1-et is megnyitotta, de a MÁV és a BKK is igyekszik a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani, sűrítik a BKV járatokat.
A kormányszóvivő megemlítette, hogy két szurkolói falu várja a drukkereket: a párizsi PSG szurkolóit az MTK Sportparkban várják, az angol Arsenal szurkolóit pedig a Városligetben, miközben a Hősök terén is lesznek programok.
