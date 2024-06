Sport

Sepsiszentgyörgy lovasa nyerte a 13. Székely Vágtát

A Sepsiszentgyörgyöt képviselő Tamás Csaba nyerte Rover Gidran 34 Rozi nevű lovával a Székely Vágtát, a Nemzeti Vágta 13. alkalommal megrendezett székelyföldi kvalifikációs előfutamát vasárnap a háromszéki Maksához tartozó Óriáspince-tetőn.



A másodfokú (narancssárga) hőségriasztás közepette, rekkenő hőségben, illetve a térséget vasárnapra elérő zivatarok folyamatos fenyegetése mellett szerencsésen lebonyolított idei Székely Vágtán, a tíz nevező közül végül hét település lova és lovasa állhatott rajthoz. A szombati előfutamok során mindhárom székelyföldi megye - Maros, Hargita és Kovászna - képviselői bejutottak a vasárnapi döntőbe.



A döntő futamban, amelyet éppen a későbbi győztes ló (Rover Gidran) túl korai kitörése miatt kellett megismételni, az emiatt utolsó helyről indított Tamás Csaba már az első körben az élre tört, és magabiztosan nyert, több lóhosszal megelőzte a második helyezett nyárádszeredai lovast, a Tip-Top hátán versenyző Bartha Ferencet. A harmadik helyen Nagyernye lovasa, György Mátyás Zsolt végzett Lázár nevű lovával, negyedikként pedig Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza ért célba Korax Forrás Szigetszépe nyergében.



A Székely Vágta versenybíróságát elnöklő Bakó Bianka az MTI-nek telefonon elmondta: a székelyföldi döntő futam mind a négy versenyzője részt vehet a 17. Nemzeti Vágtán, Szilvásváradon.



Hasonlóképpen a gyermekek számára rendezett Kishuszárvágta székelyföldi legjobbjai is részt vehetnek a Nemzeti Vágta korosztályos versenyein. Az Óriáspince-tetőn egyébként idén mindkét korosztályban Farkaslaka képviselője győzött: a 10-13 évesek között (hét induló közül) Ágoston Anna győzött Csodaszép nyergében, míg a 14-17 évesek között (három versenyző közül) Demény Magor nyert Felicia Katy nevű lovával. Ez utóbbi korosztályból a második helyezett Kilyén Nóra is részt vehet a szilvásváradi vágtán Picike nevű lovával, Harasztkerék képviseletében.



A székelyföldi szervezők idén is megrendezték a Góbé Futamnak elnevezett versenyt a nem igazolt eredetű lovak és lovasaik számára. A Nemzeti Vágtára ugyanis angol telivérrel nem lehet benevezni a versenyre. Az pedig, hogy egy ló nem angol telivér, csak az eredetére vonatkozó iratokkal igazolható. A Góbé futamra idén 17 település nevezte be lovát és lovasát.



A vasárnapi döntőt - a legeredményesebb női versenyzőként különdíjban is részesülő - Csók Vivien Jácinta nyerte Alice Princess nevű lovával Csíkszenttamás képviseletében. Másodikként a Kilyént képviselő Tamás Csaba ért célba Istafan Penge nyergében, harmadik Zágon lovasa, Sebestyén Roland lett Vihar nevű lovával, negyedikként pedig Kecset képviselője, Márton Eszter, Konyaszép havas John nevű lovával.



A 17. Nemzeti Vágtát október 5. és 6. között rendezik a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.