Sport

Vizes Eb - Késely Ajna aranyérmes 400 méter gyorson

A szerb fővárosban 800 méteren aranyérmes - ezzel élete első egyéni felnőtt aranyát bezsebelő - magyar versenyző a második idővel (4:14.13 perc) várta a finálét.



A 22 éves magyar úszó 300 méternél érte be a cseh Barbora Seemanovát, a hajrában pedig már nem is engedte maga elé riválisát és 4:06.56 perces idővel diadalmaskodott.



Késely szerezte a magyarok 10. aranyát, amivel a küldöttség beállította minden idők legeredményesebb szereplését, a 2016-os londoni kontinensviadalról, az összéremszámot (26) tekintve pedig a 2012-es debreceni Eb termését érte be.



"Az edzőm, Kovács Ottó azt mondta a döntő előtt, hogy a jelenlegi fizikai állapotomban olyan 4:08-as időre lehetek képes, de ha fejben rendben lesznek a dolgok, akkor lehet jobb. Szerencsére kétszáz méter körül láttam, hogy Seemanova lassul, én pedig jó erőben éreztem magam, így sikerült felzárkóznom. Ráadásul jól jött ki, hogy éppen a jobb oldalamon úszott, mivel én arra tudom gyorsabban venni a levegőt. Nagyon boldog vagyok, hogy a végén a hajrá is sikerült" - nyilatkozta Késely a vegyes zónában.