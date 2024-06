Sport

Vívó Eb - Ezüstérmes a női párbajtőrcsapat

Ezüstérmet nyert a magyar női párbajtőrcsapat pénteken a bázeli vívó Európa-bajnokságon. A Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga összeállítású együttes a 16-os táblán fölényesen verte a finneket, majd a negyeddöntőben az ukránokat meglepetésre legyőző briteket is magabiztosan múlta felül. Az elődöntőben a lengyelek ellen végig irányítva a mérkőzést nyolc tussal nyertek a magyarok, akik az esti döntőben a világranglistát vezető olaszokkal kerültek szembe és az utolsó asszóig szoros összecsapáson 38-31-re kaptak ki.



Egy éve Krakkóban, az Európa Játékokon - melyen a csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is voltak egyben - ezüstérmet nyert a Kun Anna, Muhari Eszter, Wimmer Dorina, Büki Lili négyes. Az összeállítás három helyen változott, csak az olimpiára készülő Muhari maradt az együttesben.



Éppen ő kezdett Alberta Santuccióval és 3-2-re nyert. A 17 éves Nagy is egy tussal többet szúrt, mint ellenfele, Giulia Rizzi, majd Gnám eggyel kikapott Mara Navarriától. Az első kör után a világranglistán kilencedik magyarok 9-8-ra vezettek, a második asszókat követően pedig 21-21 volt az állás. A csapat vezére, Muhari ekkor plusz négyes találati mutatóval állt, társai pedig igyekeztek tartani az állást. Az utolsó körben előbb Nagy 4-2-re kikapott a csereként beállt Rossella Fiamingótól, majd Gnám 2-2-t vívott Santuccióval. Muhari az utolsó asszót 25-27-ről kezdte Rizzivel, de mivel az első tusokat az ellenfele adta, egyre inkább szorította őt az idő, és mennie kellett előre. 29-33-nál még viszonylag közel volt Rizzihez, aki azonban a folytatásban taktikusan védekezve növelte az előnyét. Végül az olaszok 38-31-re győztek.



A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik érmét szerezték a svájci Európa-bajnokságon. Egy nappal korábban a párbajtőröző Siklósi Gergely második, Andrásfi Tibor harmadik lett, és másodikként végzett a kardozó Pusztai Liza is.



Eredmények:



női párbajtőr csapatverseny (14 együttes):

a 16 között:

Magyarország-Finnország 45-22



negyeddöntő:

Magyarország - Nagy-Britannia 45-35



elődöntő:

Magyarország-Lengyelország 45-37

Olaszország-Franciaország 32-31



a 3. helyért:

Franciaország-Lengyelország 33-32



döntő:

Olaszország-Magyarország 38-31



A végeredmény: 1. Olaszország (Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamongo, Giulia Rizzi), 2. Magyarország (Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga), 3. Franciaország (Alexandra Louis-Marie, Coraline Vitalis, Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Breton)