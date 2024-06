Sport

EURO-2024 - Szoboszlai: visszajutottunk oda, hogy magyarként matekoznunk kell

A 23 éves középpályás hozzátette, "kompakt" volt a válogatott, védekezett, amikor kellett, és mindenki a labda mögött volt, ami a legfontosabb volt ezen a mérkőzésen. 2024.06.20 10:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint "sajnos visszajutottunk oda, hogy matekoznunk kell" a németországi Európa-bajnokságon, miután a csapat szerda este 2-0-ra kikapott a házigazdák együttesétől Stuttgartban a csoportkör második fordulójában.



"Büszke vagyok a csapatra, mindent beleadtunk, kifutottuk a lelkünket, de sajnos még ez sem volt elég. Ugyanakkor ha reálisan nézzük a dolgokat, akkor ez az a lépcsőfok, amit nekünk még meg kell ugranunk, mert ennyivel jobbak a németek. Egyénileg is kiváló játékosaik vannak, de nagyszerű csapategység alakult ki náluk, ezt szerintem kívülről is lehetett látni" - nyilatkozta a Liverpool légiósa.



A 23 éves középpályás hozzátette, "kompakt" volt a válogatott, védekezett, amikor kellett, és mindenki a labda mögött volt, ami - mint mondta - a legfontosabb volt ezen a mérkőzésen.



"Az első gólt nem lett volna szabad megadni, mert ott Willivel szemben szabálytalankodtak, de ezen nem tudunk már változtatni" - fogalmazott.



"Sajnos visszatértünk abba az időszakba, hogy magyarként matekoznunk kell, amit hála Istennek a selejtezőben nem kellett. Nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, de mindenkire szükségünk lesz vasárnap, az összes játékosra és szurkolóra, mert az is egy öröm, hogy itt lehetünk. Fogjuk fel pozitívan a dolgokat, még ha nem is úgy sikerült, ahogyan akartuk" - mondta Szoboszlai.



Nagy Ádám kiemelte, egy Eb-n csak a végeredmény számít, emiatt dühösek és csalódottak.



"Ha a játék képét nézzük, teljesen más mérkőzés volt, mint Svájc ellen. Szerintem ha ott ezt tudtuk volna hozni, akkor az egy pont garantált lett volna, emiatt haragudhatunk magunkra" - jelentette ki az olasz másodosztályú Spezia középpályása. Hozzátette, a németek elleni összecsapáson visszatértek a korábbi erősségükhöz, hogy tíz mezőnyjátékossal betömörülnek és nem adnak területet az ellenfélnek.



"Összességében úgy érzem, hogy nagyon jól tudtunk védekezni, amiből labdaszerzés esetén kétszer-háromszor veszélyesen oda tudtunk kerülni a kapujuk elé. Az első góljuk nagyban meghatározta a mérkőzés kimenetelét, de azt követően is volt három-négy olyan lehetőségünk, amiből ki is tudtunk volna egyenlíteni akár" - mondta, és hangsúlyozta, ennek a játéknak az alapját kell "magukkal vinniük" a skótok elleni vasárnapi meccsre, amelyen ugyanakkor kezdeményezőbbnek kell lenniük.



Bolla Bendegúz szintén beszélt a németek első gólja előtti szituációról, amelynek során szerinte is szabálytalankodtak Willi Orbánnal szemben a magyar kapu előtt.

"Kétes eset volt, visszanéztük a meccs után, de nem tudunk vele mit kezdeni, mert a játékvezető nem látta faultnak. Tudtuk, hogy kevesebbet lesz nálunk a labda, de működött, amit elterveztünk, megvalósítottuk, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, viszont nem volt szerencsénk" - nyilatkozta a szélső.



Bolla elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány is úgy látta, hogy mindent megtettek, ezért a szakvezető azt mondta a játékosainak, hogy emelt fővel jöhettek le a pályáról.



"Amit ma mutattunk, az szerintem egy jó alap lehet a skótok elleni összecsapásra, mert ez sokkal jobban nézett ki, mint a Svájc elleni mérkőzés. Én személy szerint nem szeretek matekozni, majd számolgassunk azután, hogy megnyertük a vasárnapi találkozót" - fogalmazott.



Magyarország vasárnap 21 órától találkozik Skóciával a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.