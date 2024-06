Sport

EURO-2024 - Öngóllal nyertek a franciák

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Franciaország-Ausztria 1-0 (1-0)

Düsseldorf, 46 425 néző, v.: Manzano (spanyol)



gólszerző: Wöber (38., öngól)



sárga lap: Dembélé (56.), Mbappé (90.), illetve Wöber (16.), Mwene (34.), Baumgartner (80.), Laimer (84.), Danso (93.)



Franciaország:

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann (Fofana, 90.), Kanté, Rabiot (Camavinga, 71.) - Dembélé (Kolo Muani, 71.), Mbappé (Giroud, 90.), M. Thuram



Ausztria:

Pentz - Posch, Danso, Wöber (Trauner, 59.), Mwene (Prass, 88.) - Grillitsch (Wimmer, 59.), Seiwald - Laimer (Schmid, 92.), Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch (Arnautovic, 58.)



I. félidő:

38. perc: Mbappé beadása után a felszabadítani szándékozó Wöber védhetetlenül fejelt saját csapatának kapujába (1-0).



Az osztrák csapatkapitány Marcel Sabitzer már a kezdéskor csúcsot döntött, ő lett ugyanis hazájából az első futballista, aki nyolc kontinensbajnoki találkozón lépett pályára.



A kilencedik percben Kylian Mbappé ígéretes helyzetet hagyott ki, és bár a meccs elején a franciák irányítoittak, a folytatásban az osztrákok is többször jártak ellenfelük tizenhatosán belül. A 36. percben Christoph Baumgartner került nagy ziccerbe, és bár ő sem talált be, két perccel később csapattársa, Maximilian Wöber még nagyobbat hibázott, amikor saját csapata kapujába fejelt.



Az 55. percben Mbappé a tizenegyespontról a kapufa mellé lőtt, majd Ralf Ragnick, az osztrákok kapitánya a meccs kétharmadánál egyszerre hármat is cserélt. A franciák némileg visszahúzódtak, és várták az ellentámadások lehetőségét, ezt kihasználva Ausztria többet birtokolta a labdát, és ígéretes helyzeteket dolgozott ki. Amikor a játékosok a futballra összpontosítottak, színvonalas és élvezetes volt a meccs, de a sok szabálytalanság és színészkedés miatt szakadozott a játék.



Mivel újabb találat a rendes játékidőben és a kilencperces hosszabbításban sem született, a franciák egy öngóllal nyerték meg első mérkőzésüket. Ez volt Didier Deschamps századik győzelme francia szövetségi kapitányként.