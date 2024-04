Sport

Ökölvívó Eb - Virbán Gábor és Kovács Richárd is bronzérmes

Az 54 kilogrammban szereplő Virbán Gábor és a 63,5 kilós Kovács Richárd is bronzérmet nyert csütörtökön a belgrádi ökölvívó Európa-bajnokságon, mivel elvesztették az elődöntőjüket.

Az elődöntős programban Bernáth Attila (51 kg) sikere után szólították a ringbe Virbán Gábort, aki fehérorosz és örmény riválison keresztül verekedte be magát a négy közé.



A fináléért a nála fél fejjel magasabb francia Billal Bennama volt az ellenfele, akivel szemben a BHSE sportolója óvatosan kezdett. A meccs első menetében nem volt nagy az iram, Virbán türelmesen terelgette ellenfelét és gyors belépések után indított ütésekkel próbálkozott, míg riválisa feltartó ütésekkel "operált". A menet nagy részében kevéssel a magyar talált többször, a hajrában azonban a francia újított és a pontozók számára emlékezetes ütésekkel zárta a szakaszt, amivel minden bírónál a maga javára fordította a meccset.



Hátránya tudatában Virbán nagyobb fokozatra kapcsolt, nagyobb elánnal ment előre, ugyanakkor a francia jól védekezett és visszatámadásai nem egyszer eredményesek voltak. A menetben nem volt igazán nagy különbség a felek között, ám a bírók ezúttal is Bennama bokszát látták meggyőzőbbnek, ezzel pedig óriási előnybe került a francia, aki az utolsó menetben nem adott esélyt Virbánnak a fordításra, így végül egyhangú pontozással győzött.



Nem sokkal ezek után következett a nap utolsó magyarja, az olimpiai kvótás Kovács Richárd, akire nagyon kemény feladat várt, ugyanis a kiemelkedő tudású orosz Gabil Mamedovval kellett megküzdenie.



A nyíregyháziak kisváltósúlyú klasszisa Belgrádban örmény, majd román riválist múlt felül korábban, az viszont egyértelműnek tűnt, hogy az orosz ellen az eddigieknél is jobb bokszra lesz szüksége.



Az első menet nagy részében Kovács elképzelései szerint alakult a csata. Mamedov ment előre, a magyar viszont remek ütemben ütött bele az indításaiba, így többnyire Kovács talált. Mamedov viszont az utolsó percben növelte a tempót és többször megsorozta ellenfelét, ezzel pedig az ötből négy pontozónál megnyerte a menetet.



A második szakasz elején az történt a ringben, ami az első menet nagy részében, Kovács várta az oroszt és feltartóütésekkel igyekezett magától távol tartani, azonban az első perc végén Mamedov jobb egyenese eltalálta, amire a mérkőzésvezető - kicsit talán szigorúan - számolt rá. A folytatásban Mamedov több jó periódust is produkált, s ugyan Kovács jól állt a lábán és kontrái közül nem egy célba talált, a szakaszt így is ellenfele nyerte, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó három percben ugyanis Kovács Richárd hiába bokszolt stabilan, fölénybe nem tudott kerülni, így egyhangú pontozással kikapott és 2022 után ismét Eb-bronzérmet nyert.



A magyarok ezzel két győzelemmel és négy bronzéremmel zárták a napot. A hétvégi finálékban Lakos Regina (70 kg) és Bernáth Attila lesz érdekelt, míg Virbán és Kovács mellett Lakotár Hanna (54 kg) és Hoffmann Réka (+81 kg) végzett a harmadik helyen.