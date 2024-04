Siker!

Cselgáncs Eb - Pupp Réka bronzérmes

Az olimpiai kvótás helyen álló, 2021-ben Eb-harmadik Pupp a harmadik helyért kiírt mérkőzésen Ajdan Valijevával szállt szembe, aki 18 évesen a kontinenstorna egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta azzal, hogy eljutott az éremcsatákig. Az azeri versenyző a felnőtt mezőnyben eddig mindössze egy kisebb versenyen állhatott dobogóra, méghozzá tavaly Perth-ben.



Első találkozójukon a 18 World Tour-medálnál tartó, olimpiai ötödik magyar dzsúdós diktálta a tempót, és egy perc után vazaarit kapott egy alábújós válldobásra. Másfél perccel később pedig már véget is vetett az egyoldalú küzdelemnek, mivel egy belső horogdobásra még egy vazaarit ítélt a bíró, ami már ippongyőzelmet jelentett.



"Maradt bennem hiányérzet, mert az elődöntőben is jól mentem, az sajnos nem jött össze" - nyilatkozta Pupp az M4 Sportnak. "A bronzmeccsen én támadtam, szerintem ő megijedt kicsit, én pedig levezettem a maradék feszültségemet. Bízom benne, hogy ez lendületet ad, és a világbajnokság, majd az olimpia is szépen sikerül".



Az Atomerőmű SE 27 éves sportolója a 2021-es, lisszaboni kontinenstorna után másodszor lett harmadik, egyben megszerezte a magyar cselgáncssport 55. Eb-bronzérmét.