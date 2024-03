Labdarúgás

Magyar-török - Rossi: a veretlenség fontos tényező az önérzet szempontjából, de nem több

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nehéz lesz folytatnia a magyar labdarúgó-válogatottnak a veretlenségi sorozatát, mert pénteki ellenfele, a török csapat rendkívül erős ellenfél. 2024.03.21 16:22 MTI

"A veretlenség fontos tényező az önérzet szempontjából, de nem több annál. A török csapat komoly ellenfél, ezért az esélyeket tisztán kell látni. Megpróbáljuk folytatni ezt a jó szériát, de bármiféle hasonlítgatás az Aranycsapattal sántít, mert az a legendás együttes teljesen más kategória volt egy más korszakban" - mondta Telkiben sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető arra reagálva, hogy a törökök elleni lehet egymás után a 13. veretlen meccse a nemzeti együttesnek, ennél hosszabb sorozatra pedig legutóbb az Aranycsapat volt képes 1954 és 1956 között.



Rossi az összeállítással kapcsolatban arra nem válaszolt, hogy pénteken Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes kezd, csak annyit árult el, az egyik találkozón az egyik kapus, majd kedden, Koszovó ellen a másik véd. A védelem oszlopa, Willi Orbán viszont nem játszik a szakvezető által jelentéktelennek nevezett izomprobléma miatt, mert minimális kockázatot sem akar vele vállalni. Megjegyezte, az éppen középső védőként bevethető Dárdai Mártonnak viszont mindenképpen szerepet szán valamelyik találkozón.



"Jó lenne mindkét kapust játszatni, de ez lehetetlen, mert akkor kénytelen lennék egy támadót beáldozni" - viccelődött a kapuskérdéssel Rossi. "Dárdai Mártont viszont játszatni szeretném. Az edzéseken nagyon jó tapasztalatom van, így az egyik meccsen mindenképpen kipróbálnom".



Az 59 éves tréner úgy vélte, a törököké lehet a meglepetéscsapat az Eb-n és azért imádkozik, hogy a magyar is az lehessen, amihez szerinte szerencse is kell. Például ahhoz, hogy a kulcsjátékosok ne legyenek sérültek.



"Vincenzo Montella remek munkát végzett a török válogatott élén, amely irányításával még veretlen úgy, hogy többek között legyőzte Németországot is. Intenzív, agresszív futballt játszik a rivális, amely nagyon jó a letámadásban. Erős ellenfél a török, ami jó teszt lesz nekünk az Eb-re, mert keressük a lehetőséget a további fejlődésre" - fogalmazott Rossi.



A játékosok részéről Gulácsi úgy vélekedett az ellenfélről, hogy a török futball sokat fejlődött az elmúlt években, a válogatott rendkívül szervezett, Montellával pedig dinamikussá vált és nagyon gyors az átmenete védekezésből támadásba, így nem véletlenül verte meg a németeket.



"Két hónapja teljesen máshogy nézett ki a helyzetem, így nehéz arról beszélni, mi lesz két hónap múlva. Az első nagy mérföldkő az volt, hogy Lipcsében ismét csapatba kerültem és sikeresek vagyunk. Másfél éve nem védtem a válogatottban, nekem ez óriási dolog, ami pedig rajtam kívülálló, azt nem tudom befolyásolni" - válaszolt az MTI kapusversenyre vonatkozó kérdésére az RB Leipzig hálóőre. "Az őszi összetartásokra megelőlegezett bizalom volt a meghívásom. Most kiérdemeltem, így más lélektannal érkeztem".

A 33 éves Gulácsi térdszalagszakadása és az utána bekövetkezett komplikációk miatt másfél évet hagyott ki, mostanra viszont ismét első számú kapus lett a német klubjánál. Kifejtette, sérülése előtt alapnak tűnt, hogy kezdő a válogatottban, de a hosszú kihagyás során sok mindent átértékelt. Büszke a végigjárt útra, amely során sok kérdés vetődött fel, de mindig próbált az "itt és mostban" maradni.



"Sokat adott, hogy két hónapot itthon lehettem a rehabilitáció során, amire 17 éves korom óta nem volt lehetőségem. Most tele vagyok energiával, azaz fizikálisan és mentálisan készen állok" - fogalmazott az 51-szeres válogatott Gulácsi.



A kapus az Európa-bajnoki csoportra vonatkozóan úgy felelt, nincs könnyű négyes, a magyarokéba különböző stílusú ellenfelek kerültek.



"A németek agresszív, a svájciak modern futballt játszanak, a skót csapat pedig rendkívül fizikális. Fontos a mostani két meccs, hogy jól felkészüljünk" - összegzett Gulácsi.



A Puskás Arénában telt ház előtt 20.45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.



A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Gulácsi - Lang, Dárdai, Szalai - Nego, Schäfer, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.