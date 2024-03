Sport

Rövidpályás gyorskorcsolya-vb - A női váltó sárga lapos kizárást kapott

A magyar női váltót sárga lapos kizárással sújtották a vasárnapi kisdöntőben, így az utolsó helyre sorolták a rövidpályás gyorskorcsolyázók rotterdami világbajnokságán. 2024.03.18 03:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca összeállítású magyar stafétának a kínai, az olasz és a japán négyessel kellett megküzdenie. A futam már az elején káoszba torkollott, amikor a leváltott japán ember miatt nemcsak az ázsiai, hanem a magyar és az olasz csapat is elesett, csupán az élen korcsolyázó kínaiak maradtak talpon. Hamarosan így külön verseny alakult ki a futam második helyéért az olasz és a magyar kvartett között.



A hajrához közeledve Bácskai Sára Luca a szabályoknak megfelelően elengedte a körelőnyben lévő kínai csapatot, így az olaszok megléptek. Csakhogy az 1500 méteren junior világbajnok Somodi Maja visszaelőzte az ázsiaiakat, majd nem engedte el riválisát, ezért a kínai váltó is elesett, amely azonban így is elsőként haladt át a célvonalon. A zsűri a japánokat egyszerű futamkizárással büntette a 3000 méteres táv elején történt bukásokért, viszont a körhátrányban elkövetett szabálytalanság annyira súlyosnak minősül, hogy sárga lapos kizárást vont maga után, ami azt jelenti, hogy a magyarokat nemcsak a futam, hanem az egész mezőny végére sorolták.



"Nem tudtam, hogy a kínaiak körelőnyben vannak, én azt hittem, mindenki elesett. Az a tanulság, hogy jobban kell figyelni" - mondta az MTI-nek könnyeivel küzdve a 19 éves gyorskorcsolyázó.



Társai saját bevallásuk szerint tudták, hogy Kína körelőnyben halad az élen, mert hallották az edzőiket, de hozzátették, hatalmas káosz volt a futamon belül, mindenki teljesen máshol váltott, így a köröket is nehéz volt számolni.



"Én el is engedtem a kínaiakat, de a zűrzavart jól mutatja, hogy amikor Maja előzött, hirtelen elbizonytalanodtam, helyesen tettem-e" - fogalmazott Bácskai.



Az idény eddigi részét vírusos megbetegedése miatt teljesen kihagyó Jászapáti Petra szerint az lehet a tanulság, hogy az ötödik, szintén a palánk mellett kiabáló tartalékemberre is érdemes jobban figyelni. Hozzátette, inkább most történjen ilyen, mint az olimpián, vagy éppen a világkupákon, ahol az ilyen hátrasorolás súlyos pontvesztéssel járna.