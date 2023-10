Sport

Magyar-szerb - Fiola Attila: szeretnénk minden magyar embernek örömet szerezni

Fiola Attila, a Fehérvár FC labdarúgója egyértelműen a győzelmet tűzte ki célul a magyar válogatott szerbek elleni szombati találkozójára az Európa-bajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában.



"Csak erre a találkozóra koncentrálunk és szeretnénk minden magyar embernek örömet szerezni, a három pont megszerzése a célunk" - idézte a 33 éves védőt a Fehérvár FC honlapja. Fiola kiemelte mennyire fontos számukra, hogy ismét teltház előtt léphetnek pályára, mivel a nemzeti csapat legutóbbi három, szerbek elleni tétmeccse zárt kapus volt.



"Jó lesz végre szurkolók előtt is megmérkőznünk a szerbekkel, az pedig külön öröm számunkra, hogy ismét megtelik a Puskás Aréna" - mondta Fiola, aki térdsérülése után éppen a szerbek elleni szeptemberi, idegenbeli rangadón kapott lehetőséget a válogatottban.



"Hosszú, több hónapos kihagyás után nemrég tértem vissza a pályára és eddig csupán egyszer tudtam 90 percet végigjátszani, legutóbb az MTK ellen. Akármilyen szerepet is szán majd nekem Marco Rossi szombat este, mindent meg fogok tenni azért, hogy sikeresek legyünk a válogatottal, de ezzel ugyanígy van valamennyi csapattársam is" - hangsúlyozta Fiola.



A nemzeti együttes egyik legnagyobb erőssége az volt az eddigi négy Eb-selejtező mérkőzésen, hogy a védelme rendkívül stabil volt, mindössze egyetlen gólt kapott. Most viszont éppen a hátsó alakzat összeállítása okozhatja a legnagyobb fejtörést az immár magyar állampolgársággal is rendelkező szövetségi kapitánynak, mivel a védelem vezére, Willi Orbán térdsérülése miatt nem bevethető. A problémát csak fokozza, hogy a másik két állandó kezdőnek számító belső védő közül a nyáron Hoffenheimbe igazolt Szalai Attila alig kap játéklehetőséget a klubjában, ami igaz az elsőszámú helyettesnek tekinthető ferencvárosi Botka Endrére is.



A telt házas Puskás Arénában szombaton 20.45-kor a francia Francois Letexier sípjelére kezdődik a magyar-szerb csoportrangadó, amelyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetít.