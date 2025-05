Olimpia

Hét embert ítéltek el a párizsi olimpia LGBTQ-témájú nyitóünnepségével kapcsolatban

A párizsi Büntetőbíróság hét vádlottat talált bűnösnek hétfőn Thomas Jolly, a 2024-es párizsi olimpia művészeti vezetője elleni gyűlöletkeltő online támadások miatt. A vád szerint a résztvevők homofób, antiszemita és vallási indíttatású fenyegető üzeneteket küldtek a rendezőnek.



A heves visszhangot kiváltó megnyitóünnepségen egyes értelmezések szerint Leonardo da Vinci Utolsó vacsoráját idéző jelenet is szerepelt, drag queenekkel, meleg, transznemű és testpozitív aktivistákkal. A műsort keresztény és muszlim vallási közösségek egyaránt kritikával illették, sokan közülük a közösségi médiában fejezték ki felháborodásukat.



A művészeti vezető, Thomas Jolly később panaszt tett, mivel állítása szerint homofób és antiszemita sértések, valamint halálos fenyegetések célpontjává vált. A szervező Paname 2024 produkciós iroda is megerősítette, hogy több munkatársukat online zaklatás érte.



A hatóságok októberben hét személyt vettek őrizetbe, köztük egy nőt is. A bíróság megállapítása szerint a vádlottak olyan kijelentéseket tettek, mint például: „degenerált zsidó”, „ribanc”, „Isten nem felejt” és „meg fogsz fizetni azért, amit Jézus Krisztus ellen tettél”.



A bíróság kettőtől négy hónapig terjedő felfüggesztett börtönbüntetést, valamint 2 000 és 3 000 euró közötti felfüggesztett pénzbírságot szabott ki. Emellett mindegyiküknek szimbolikus összegű, egy eurós kártérítést kell fizetniük Jollynak. Az ítélet része egy öt napos állampolgári képzés elvégzése is, valamint két vádlott X (korábban Twitter) fiókját fél évre felfüggesztették.



A vádlottak életkora 22 és 79 év között volt. Üzeneteik egy olyan nemzetközi reakcióhullám részei voltak, amelyben keresztény egyházi vezetők, köztük a Francia Püspöki Konferencia, a Vatikán és az Orosz Ortodox Egyház is bírálta a nyitóünnepség tartalmát. A kritikák szerint a produkció sértette a vallási érzékenységet, és sokak szerint „istentagadó ellenkultúrát” képviselt.



A nemzetközi tiltakozás hatására a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végül bocsánatot kért, és eltávolította a megnyitó felvételét az online videóplatformokról.