Olimpia

Párizs 2024 - Legalább négyezer doppingtesztet végeznek az olimpia alatt

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szakemberei eddig mintegy négyezer sportolót ellenőriztek a nyári olimpiát megelőző kontrollidőszak hónapjaiban, és a párizsi ötkarikás játékok alatt hasonló mennyiségű teszt elvégzését tervezi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 2018-ban életre hívott és működtetett szervezet.



Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint az ITA Párizsban is intenzív doppingellenes programot valósít meg, emberei július 18-tól, a játékok kezdete előtt egy héttel foglalják el helyüket az olimpiai faluban.



Az ITA munkáját a nemzetközi sportági szövetségekkel és a nemzeti doppingellenes ügynökségekkel együttműködésben, velük összehangoltan végzi, időközönként koordinálva a célzott vizsgálatokat. Utóbbiak kiterjednek a "gyanús" sportolók akár többszöri ellenőrzésére.



A portál emlékeztet rá, hogy a 2021-es tokiói olimpián körülbelül 6200 tesztet végzett el az ITA 4000 sportolón, minek eredményeként "néhány pozitív eredmény" született. A párizsi tesztelés - olvasható az összegzésben - olyan egyéni sportolókat is megcélozhat, akik teljesítményükben "hirtelen és megkérdőjelezhető" javulást mutatnak.



Az ITA terve az, hogy a francia fővárosban induló mintegy tízezer versenyző közül legfeljebb négyezernél végez teszteket. Összesen várhatóan ötven doppingellenőrző állomást létesítenek az olimpiai faluban és a játékok más helyszínein. A nem az olimpiai faluban lakó sportolókat, például az Egyesült Államok kosárlabdacsapatának tagjait kötelezik, hogy tudassák az ITA-val szálláshelyüket, és a teszteken akár szállodáikban is áteshetnek.



A levett mintákat a Párizstól nagyjából 25 kilométerre délre található Orsay laboratórium fogadja és elemzi. A frissített doppingellenes szabványokhoz igazodó figyelemre méltó előrelépés ebben a létesítményben, hogy képes genetikai vizsgálatokat is végezni - írta a portál.