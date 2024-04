Olimpia

Párizs 2024 - A Heavy Tools készíti a magyar csapat felvonuló kollekcióját

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szerződést kötött a Heavy Toolsszal, ennek értelmében a magyar cég készíti el a sportolók felvonuló ruháját a párizsi játékokra.



Az ünnepélyes szerződéskötéssel egybekötött pénteki sajtóeseményen Gyulay Zsolt, a MOB elnöke elmondta, a francia fővárosban speciális lesz a megnyitó, mert a Szajnán zajlik majd és előreláthatólag nyolc és fél órán keresztül tart, ezért a legfontosabb szempont a kényelem és az elegancia volt. Hozzátette, mindenképpen magyar beszállítóval szerettek volna megegyezni, a Heavy Toolsszal pedig tavaly, a krakkói központú Európa Játékokon már sikeres volt az együttműködés. Kiemelte, most először a magyar olimpiai és a paraliampiai csapat is egyforma ruhában fog felvonulni.



Szabó László, az MPB elnöke úgy fogalmazott, a megnyitó kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a nézettsége a legnagyobb döntőkével vetekszik, ezért fontos a megjelenés is. Hozzátette, a fogyatékos sportolók esetében számos apróságra kell figyelni a ruhák tervezésénél, ezeket a szempontokat pedig maximálisan figyelembe vette a Heavy Tools, amiért köszönet jár a cégnek.



Doroszlay László, a vállalat alapítója elmondta, ez a megállapodás megkoronázza a 27 éve működő cég eddigi tevékenységét, és bíznak benne, hogy a krakkói főpróba után Párizs is sikeres lesz, így akár folytatása is lehet majd az együttműködésnek.



A ruhákkal kapcsolatban Doroszlay Yvette ügyvezető igazgató elmondta, a legfontosabb szempont az volt, hogy a sportolók érezzék jól magukat abban, amit viselni fognak, ehhez minőségi alapanyagokat és jól bevált szabásmintákat alkalmaztak, a nemzetközi előírásokat figyelembe véve.



Herwerth Mónika tervező arról beszélt, hogy a kollekciót Párizs, a divat és az eleganciája hazája ihlette, a klasszikus stílus és a legújabb trendek találkoznak egymással a "franciásan kifinomult, de sportosan dinamikus kollekcióban".



A felvonuló ruhákat májusban mutatják be. Elhangzott, hogy a magyar zászló színei nem egy öltözéken belül jelennek meg, hanem a teljes csapat adja majd ki. A sportolók közül - akiket "tetőtől talpig" öltöztetnek majd fel - a nők zöld, a férfiak fehér ruhákat kapnak, a piros pedig a különleges kiegészítőkben jelenik meg, illetve belecsempésztek sötétkéket is, Franciaországra utalva.



A tervezés utolsó fázisában segédkezett a háromszoros olimpiai bajnok legendás vízilabdázó, a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor felesége, Epres Panni, aki elmondta: nagyon elégedett a végeredménnyel, mindenféle alkatú sportoló jól érezheti majd magát a ruhákban, amelyekben ízlésesen jelennek meg a nemzeti színek.

Az olimpikonok közül Kapás Boglárka, és férje, a szintén úszó Telegdy Ádám beszélt arról, hogy ők általában nem tudnak részt venni a megnyitón, mivel másnap már kezdődik a verseny, de az olimpiai faluban szeretnek a társaikkal kicsit "felvonulni". Ugyan még egyikük olimpiai indulása sem biztos - a Rióban bronzérmes Kapás az A szintre hajt, a Tokióban ötödik Telegdy pedig egyelőre harmadik a hazai rangsorban -, bíznak benne, hogy ott lehetnek a francia fővárosban, karrierjük harmadik közös, egyben utolsó ötkarikás viadalán.



A paralimpikonokat a Tokióban aranyérmes úszó, Illés Fanni képviselte, aki címvédőként és már édesanyaként készül a párizsi játékokra. Mint elmondta, neki általában szinte minden ruháját egyből a varrónőhöz kell vinnie, a Heavy Toolsnak köszönhetően azonban erre most nem lesz szükség. Hozzátette: bármilyen érmet is nyerne a francia fővárosban, az számára arannyal érne fel, egyelőre azonban csak a két hét múlva kezdődő Európa-bajnokságra koncentrál.



A felvonuló kollekciót - amelyet néhány héttel az olimpia előtt a szurkolók is megvásárolhatnak majd - május 6-án 18 órától, a Várkert Bazárban sorra kerülő divatbemutatón mutatja be 8-8 olimpikon és paralimpikon, 16 közéleti személyiség kíséretében. A Heavy Tools a sportolók mellett a csapatvezetőkről, az edzőkről és stábtagokról is gondoskodik, így előreláthatólag körülbelül 400 embert öltöztet fel a párizsi olimpiára és paralimpiára.