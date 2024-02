Olimpia

Párizs 2024 - Százévesen viheti az olimpiai fáklyát

A legmagasabb kort megélt olimpiai bajnok a világon Keleti Ágnes, az ötszörös ötkarikás aranyérmes magyar tornász, aki január 9-én töltötte be a 103. életévét. 2024.02.04 11:14 MTI

Charles Coste 100 esztendősen viheti a nyári, párizsi olimpia lángját, bő 76 évvel az után, hogy olimpiai bajnok lett - írta az insidethegames.biz portál.



Az 1948-as londoni ötkarikás játékokon a kerékpárosok üldözéses csapatversenyében győztes francia kvartettnek a tagja volt a sportember, aki a jövő héten, csütörtökön ünnepli századik születésnapját, s a legidősebb élő francia olimpiai bajnokként kapott meghívást a 2024-es ötkarikás stafétába.



"Büszke vagyok, olyan büszke, amennyire csak lehet, és a fáklyavivés felejthetetlen lesz. - idézte a honlap az idős bajnokot. - Most már fizikálisan is fel kell készülnöm. A térdem korlátoz, de igyekszem néhány méteren át vinni a lángot."



Ugyanakkor az insidethegames.biz kiemelte, hogy távolról sem Charles Coste a legmagasabb kort megélt olimpiai bajnok a világon, ez a kitüntető cím Keleti Ágnest, az ötszörös ötkarikás aranyérmes magyar tornászt illeti, aki január 9-én töltötte be a 103. életévét.