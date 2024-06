Egészség-fejlesztés

Multifunkciós mammográfiás- és röntgenkészüléket vásárolt a PTE

Multifunkciós mammográfiás- és röntgenkészüléket vásárolt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) fenntartását végző alapítvány a klinikum számára közel 300 millió forint értékben. 2024.06.10 23:59 MTI

Az egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a PTE Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinikájára kerültek az új diagnosztikai készülékek, amelyek közül a 120 millió forint értékű multifunkciós röntgenátvilágító berendezés egyaránt képes hagyományos röntgenfelvételek készítésére és röntgen-átvilágítás végzésére is.



A multifunkciós készülék képes a teljes gerinc és a végtagok egyben történő megjelenítésére, ezzel segítve a gerincferdülés és végtaghossz-különbségből eredő panaszok kezelésének tervezését.



Átvilágító üzemmódban a készülék a szervezetben zajló folyamatok dinamikus, valós időben történő megjelenítésére is alkalmas. E vizsgálat fontos szerepet játszik olyan emésztőrendszeri megbetegedések kivizsgálásában, ahol a gyomor-bélrendszer kóros mozgása felelős a panaszokért. A készülékkel évente mintegy 15 000 beteget fognak vizsgálni a szakemberek - részletezték a közleményben.



A közel 170 millió forint értékű korszerű, multifunkciós mammográfiás berendezéssel hagyományos mammográfiás felvételeket készíthetnek és röntgen-vezérelt mintavételeket végezhetnek el. Az eszköz különlegessége, hogy a kifejezetten sűrű szerkezetű emlők megítélését, és az esetlegesen előforduló eltérések értékelését is lehetővé teszi. Ezzel csökkentheti a felesleges betegvisszahívások számát, és könnyítheti az esetleges rosszindulatú eltérések minél koraibb felfedezését - jelezték.



A gép az emlőben sok esetben előforduló, ultrahang vizsgálattal nem látható mikromeszesedések felismerésében is kiemelten fontos szerepe van a most beszerzett modern berendezésnek. Az ilyen típusú meszesedések egy része daganatmegelőző állapotot jelezhet. A készülék az ilyen típusú eltérések esetében mintavételezésre is alkalmas.



Az új eszközpark lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett hölgyek diagnosztikája és a terápiás terv felállítása a régióban még hatékonyabban és gördülékenyebb módon történhessen - olvasható a PTE közleményében.