Matematika-képletet találtak, amely megoldja az eljegyzés sikerét

Egy kétezer ember megkérdezésével készült felmérésből kiderült, hogy mi a legjobb módszer a férfiak számára álmaik nőjének megnyerésére. A tanulmány azt javasolja, hogy a lánykérést 68 nap alatt szervezzék meg.



Az Oxfordi Egyetem matematikusa, Dr. Tom Crawford felfedezte a képletet, amellyel biztosítható, hogy a barátnő igent mondjon, ha idén Valentin-napon megkérik a kezét.



Crawford az Asda szupermarketlánc 2000 résztvevővel végzett felmérésének adatait felhasználva egy egytől 100-ig terjedő "lánykérési pontszámot" (S) határozott meg - a legmagasabb pontszám szinte biztos "igent" jelent.



Képlete négy fő tényezőre bomlik:



A vacsora hossza (M)

A javaslat időzítése (T)

A tervezés mértéke (P)

Az eljegyzési gyűrű ára (C)



S = B + 5 (T + M)/2 + 5 (C + P)



Egy ötödik extra tényező (B) -50 és 25 közötti pontszám, attól függően, hogy általában mi történik egy meghitt estén otthon a különleges személy társaságában.



A válaszadók visszajelzései alapján Crawford azt javasolta, hogy aki tutira igen akar hallani, az este 20:06-kor vacsorázzon kedvesével, és a kérdést a főétel és a desszert között tegye fel.



Azt is tanácsolta, hogy költsön két és fél havi keresetet egy szemet gyönyörködtető eljegyzési gyűrűre, miközben nagyjából 68 napot szenteljen arra, hogy felkészüljön a lány ujjára csúsztatni azt.



Crawford a következő tippeket adta arra, hogy biztosan igent mondjon a hölgy:

- mondjon érzelmes beszédet (+8 pont),

- tegye romantikussá a szobát virágokkal és hangulatvilágítással (+7 pont),

- játsszon nyugtató zenét a háttérben (+5 pont).



"Ami a kerülendő dolgokat illeti, a telefonokat tartsa kikapcsolva és tegye el szem elől, ahol gyerek is van, ott szerezzenek bébiszittert és szervezzenek házon kívüli programot, valamint senki sem égesse oda a vacsorát" - javasolta Crawford.