Elkelt az álomotthon

Több mint egymilliárd forintért adta el rózsadombi luxusvilláját Vajna Tímea

Az örökösnő azért vált meg a hőn szeretett ingatlantól, mert Amerikában tölti ideje nagy részét. 2024.01.22 07:44 ma.hu

Alig három hónap hirdetés után már el is kelt Vajna Tímea rózsadombi álomotthona. Az örökösnő azért vált meg a hőn szeretett ingatlantól, mert Amerikában tölti ideje nagy részét - írja az Index.



Mint ismeretes, októberben hirdette meg II. kerületi álomotthonát Vajna Tímea - aki már hivatalosan Palácsik Ráthonyi Tímea, de az Instagramon továbbra is Vajna. Az ingatlant 2020-ban vásárolta, viszont kihasználatlanság miatt úgy döntött, inkább megválik a villától.



"Nem itt laktam Andyvel. Magamnak és a jövőbeli családomnak vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben, de mivel Amerikában töltöm az év nagy részét, nem akarom tovább fenntartani. Körülbelül háromszor aludtam benne tíz napot, szóval teljesen új" - írta Instagram-oldalán az örökösnő.



A nemrég újra megházasodó Vajna Tímea pedig egészen sikeres évkezdést tudhat magáénak, hiszen a frigy mellett a házát is sikerült eladni, potom 1,3 milliárd forintért.



Mivel 850 millióért vette és három évig szinte teljesen érintetlenül hevert parlagon az ingatlan, így egészen korrekt haszonnal adott túl a villán.