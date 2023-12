Szigorítják a pornóoldalakra vonatkozó szabályt

Az EU fellép a Pornhub és az XVideos ellen - FT

Az EU a legnépszerűbb felnőttoldalak közül néhányat - a Pornhubot, a Stripchatet és az XVideos-t - felvette azon "nagyon nagy online platformok" listájára, amelyeknek az úgynevezett digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) értelmében szigorú iránymutatásokat kell követniük.



A lépést szerdán jelentette be a blokk ipari vezetője, Thierry Breton az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében, amely szerint a három platform elérte a 45 milliós felhasználói küszöböt, amely alapján a DSA-kötelezettségek hatálya alá tartozik. Olyan technológiai csoportok is megkapták a minősítést, mint a Facebook, a Wikipedia és a TikTok.



"Gyermekeink számára biztonságosabb online környezet megteremtése a DSA végrehajtási prioritása" - mondta Breton. Amint azt a Financial Times megjegyezte, a három pornóoldalt mostantól valószínűleg olyan rendszerek alkalmazására kötelezik, amelyek képesek ellenőrizni a felhasználók életkorát, és olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyekkel eltávolíthatók az illegális tartalmak, például a nem közös megegyezésen alapuló videók.



A DSA, amely augusztusban lépett életbe az egész EU-ban, minden nagyobb technológiai cégtől megköveteli, hogy kockázatkezelést végezzen, külső és független auditáláson vegyen részt, és adatokat osszon meg a hatóságokkal és a kutatókkal. Az ilyen vállalatoknak többet kell tenniük a dezinformáció ellen, nagyobb védelmet kell nyújtaniuk a felhasználóknak, és szigorúbb védelmet kell biztosítaniuk a gyermekek számára. Azok a vállalkozások, amelyekről kiderül, hogy megszegték a DSA-kötelezettségeket, globális forgalmuk akár 6%-ának megfelelő bírságra is számíthatnak.



Augusztustól kezdve ezeket a szabályokat olyan vállalatokra alkalmazták, mint az Amazon, az AliExpress, az Apple, a Microsoft, a Google, a Meta, a Snapchat, a LinkedIn és mások.



A hét elején Breton bejelentette, hogy az EU "hivatalos jogsértési eljárást" indít Elon Musk X vállalata ellen, a DSA feltételeinek állítólagos megsértésére hivatkozva. Az uniós biztos azt állította, hogy a lépésre azért került sor, mert az X nem lépett fel az illegális tartalmak és dezinformációk ellen, különösen azok ellen, amelyek a Hamász október 7-i, Izrael elleni támadásával kapcsolatosak. A vállalatot azzal is vádolták, hogy megsértette az átláthatósági kötelezettségeket, és "a felhasználói felület megtévesztő kialakításának gyanúját" valósította meg.



Válaszában Musk azt mondta, hogy platformja együttműködik a szabályozási folyamatban, de hangsúlyozta, hogy fontos, hogy ez a folyamat "politikai befolyástól mentes és a törvényt követi". Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója azt is kijelentette, hogy a vállalat "dolgozik az izraeli-palesztin konfliktus működési igényeinek kezelésén", és megjegyezte, hogy a platform több száz Hamászhoz kötődő fiókot távolított el.