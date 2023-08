Egyenlőség

Brit ovisoknak 'kötözéses' képeket mutattak foglalkozáson

A szóban forgó intézmény állítólag tagadta, hogy bármi "erotikus" lett volna a képen, amelyen egy kutyanyakörvben és fehérneműben lévő idős férfi látható. 2023.08.24 09:30 ma.hu

Négyéves gyerekeknek mutattak egy angol óvodában egy könyvet a meleg büszkeségről, amelyben egy sebészileg eltorzult transzszexuális és egy fétisruhás idős férfi illusztrációi szerepeltek - jelentette a helyi média. Legalább egy gyermeket a szülők eltávolítottak az intézményből, miután a személyzet nem volt hajlandó bocsánatot kérni.



Aggodalmukat fejezték ki a hull-i Genesis Pre Schoolnál, amikor megtudták, hogy gyermekeiknek a "Grandad's Pride"-ot mutatták meg - számolt be szombaton a Hull Live. Amikor az egyik apa megvizsgálta a könyvet, megdöbbenve tapasztalta, hogy "részben meztelen" férfiak illusztrációit tartalmazza "kötözős bőrfelszerelésben".



"A legfőbb és legközvetlenebb aggodalom az, hogy a gyerekek legalább két, az életkoruknak nem megfelelő szexuális vagy erotikus képnek voltak kitéve, amelyeken egy férfi látható, csak "bondage/fetish/BDSM" felszerelésben" - mondta Will Taylor a lapnak.



A Harry Woodgate által írt "Grandad's Pride" (A nagypapa büszkesége) egy nem-binárisnak valló férfi írója, aki egy fiatal lány történetét meséli el, aki felfedez egy "Pride" zászlót a nagyapja házában, megtudja, hogy a nagyapa meleg aktivista volt, és arra inspirálódik, hogy büszkeség-felvonulást szervezzen kisvárosában.



A könyvben egy illusztráción a címszereplő nagyapát láthatjuk, amint egy combfixes bőr alsóneműben és kutyanyakörvben kézenfogva egy másik, szoknyás férfival. Egy másik kép egy transznemű személyt ábrázol, akinek a mellműtéten keletkezett "felső műtéti" hegek vannak rajta, amint egy "a transz gyerekek varázslatosak" feliratú táblát tartó gyermek mellett vonul. Az amerikai változaton az látható, hogy az idős férfi megcsókolja szoknyás társát.



Taylor elmondta, hogy bocsánatkérést várva lépett kapcsolatba az intézménnyel, csakhogy az óvoda védelmi vezetője megvédte a képeket. "Azzal érveltek, hogy a gyerekek nem értik vagy nem érzékelik az erotikus vagy szexuális képeket" - mondta, hozzátéve, hogy a biztonsági vezető azzal érvelt, hogy a "bondage" képen egyszerűen egy férfi látható, aki "öltözködni" játszik.



Amikor az óvoda nem volt hajlandó kivenni a könyvet a foglalkozásokból, Taylor elmondta, hogy feleségével együtt kivették a lányukat az óvodából.



Bár az óvoda kitartott a könyv mellett, a kuratórium felülvizsgálatot végzett, és úgy ítélte meg, hogy az "nem korhatárnak megfelelő" - számolt be a Hull Live. A "Grandad's Pride"-ot ezt követően eltávolították a teremből, és "az összes többi könyv átfogó ellenőrzését" indították el.



A könyv az év eleji megjelenésekor vitát váltott ki, és a szülők a közösségi médiában panaszkodtak a könyv tartalmára és az ajánlott olvasási korhatárra (négy-nyolc év). Az Andersen Press, a könyv kiadója válaszul "homofóbnak" nevezte a felháborodott szülőket.