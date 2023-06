Apák napja

Gyermekeiket egyedül nevelő édesapáknak indít programokat az Egyszülős Központ

A központ közleményében azt írta: Magyarországon ma hozzávetőleg 40 000 édesapa egyedül neveli gyerekeit. Apák napján nekik indítják el új programsorozatunkat, ezzel is szeretnék támogatni a gyermekeiket egyedül nevelő apákat és felhívni a figyelmet az apák szerepének fontosságára a családban.



Magyarországon az egyedül nevelő szülők mintegy 14 százaléka férfi - írták, hozzátéve, "róluk és a külön élő apák problémáiról, érzéseiről ritkán beszélünk". Ezért is született meg az Apaerő hétről hétre elnevezésű kezdeményezés, amely Süveges Gergő - az Apakulcs alapítója - és az Egyszülős Központ közös programja.



A programban online segítséget és közösséget kapnak azok az édesapák, akik egyedül nevelik gyerekeiket.



Június végétől a résztvevők hetente rövid levelet kapnak, amelyben megfontolandó kérdéseket és könnyen elvégezhető, apró gyakorlatokat találnak. Emellett egy támogató Facebook-csoportot is létrehoznak, és időről időre online találkozásokat szerveznek, amelyeken lehetőség lesz beszélgetésre, tapasztalatcserére más apákkal.



A programra regisztrálni a https://www.egyszulo.hu/programok/apaero-hetrol-hetre-suveges-gergovel?site=k3oldalon lehet.



Emlékeztettek arra, hogy Magyarországon ma mintegy 300 000 családból hiányzik az egyik szülő. A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahol egy szülő neveli gyermekét. 2022 márciusában megnyílt a második Egyszülős Központ Budán, a Déli pályaudvar mellett, amely a budai agglomerációban és a Budán élő egyszülős gyerekeknek és családoknak is könnyen megközelíthető.



Megemlítették azt is, hogy az Apakulcs az egyetlen olyan magyar nyelvű könyv, online segítség és képzésrendszer, amely bármely élethelyzetben lévő apának segít, hogy erősebben és egészségesebben kapcsolódhasson gyermekéhez.