Gyász

Elhunyt Scherer Péter

64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész, a magyar színházi és filmes élet egyik meghatározó alakja.

2026.05.19 15:33ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Mély megrendülést keltett a hír, hogy elhunyt Scherer Péter. A Nézőművészeti Kft. közlése szerint a népszerű színész május 19-én hunyt el.

Scherer Péter – akit sokan egyszerűen csak „Pepének” hívtak – az elmúlt évtizedek egyik legismertebb magyar színésze volt. Pályafutása során meghatározó szerepeket játszott színházban, filmekben és televíziós produkciókban is, miközben sajátos humorával és karakteres játékstílusával generációk kedvencévé vált.

Az Arvisura Színházi Társaság, a Bárka Színház és a Krétakör egykori tagjaként a magyar alternatív színházi világ egyik ikonikus alakjának számított. Később a Nézőművészeti Kft. meghatározó művésze lett.

Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Jászai Mari-díjat és idén a Páger Antal-színészdíjat is megkapta.

Halálhíre után kollégák, színházak és rajongók sora búcsúzik tőle a közösségi médiában.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.