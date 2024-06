Kultúra

Kemény Henrik születésének 100. évfordulójára készül a debreceni Vojtina bábszínház

A 2011-ben elhunyt Kemény Henrik Kossuth-díjas bábművész, érdemes és kiváló művész születésének századik évfordulója méltó megünneplésére készült a debreceni Vojtina bábszínház a következő évadban - jelezte a bábszínház igazgatója csütörtökön az MTI-nek.



Asbóth Anikó az idei évadzáró társulati ülésen az MTI tudósítójának felidézte, hogy Kemény Henrik élete utolsó hét évét Debrecenben töltötte, napi kapcsolata volt a Vojtina társulatával. Jövő év január 29-én lesz születésének centenáriuma, amelyre már évközben is készülnek. A programok közül kiemelte a "vörössipkások" találkozóját, a fiataloknak, gyerekeknek tervezett Vitéz László minifesztivált, és azt a tervüket, hogy a Kossuth utcai játszóhelyükön Vitéz László interaktív bábteret alakítsanak ki.



Asbóth Anikó elmondta azt is, hogy a következő évadot augusztus 15-én a debreceni Emlékkertben nyitják meg, az első bábszínházi bemutató pedig szeptember 7-én lesz, A háromágú tölgyfa tündére című előadást viszik színre. A következő évadban öt új bemutatóra készülnek, több idei produkciót műsoron tartanak, de néhány korábbi sikerdarabot is felújítanak és bemutatnak az új évadban - tette hozzá.



Érdekességként említette az igazgató, hogy Sárkánykirály című előadásukkal a kiskamasz korosztályt, az általános iskolák felső tagozatosait igyekeznek megszólítani, míg egy angol és egy magyar egyetemi pedagógiai kutatás nyomán, a gyermekektől származó mondatok feldolgozásával született szövegkönyv a gyermeki jogokkal foglalkozik.



A most véget ért évadról Asbóth Anikó azt mondta, szeptembertől rekordszámú, több mint 44 ezer gyermek fordult meg a bábszínház Kálvin téri és Kossuth utcai játszóhelyein, ötszáznál több előadást tartottak, és csaknem 7200 bérletes nézővel büszkélkedhetnek.



A bábszínház igazgatója szerint az évad legnagyobb kihívása a két játszóhely párhuzamos működtetése és tartalommal való megtöltése volt, ami egyszerre jelentett lehetőséget és nehézséget is. Az önkormányzattól megkapott, először az idei évadban használt Kossuth utcai térben csaknem 200 saját előadást, foglalkozást tartottak és 25 más kulturális rendezvényt fogadtak be.