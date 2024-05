Kultúra

Megjelent a Korda György 85 LP, szombaton koncert a Sportarénában

Ismét megjelennek Korda György és Balázs Klári legjobb dalai. A népszerű énekes idei jubileumára időzített Korda 85 című vinyl szombattól elérhető, aznap lesz a házaspár nagyszabású koncertje is a Papp László Budapest Sportarénában.



A GrundRecords gondozásában piacra kerülő LP A oldalára régi slágerek remixei (Jolly Joker, Reptér) és újra rögzített változatai kerültek, a B oldalon a legnagyobb Korda-slágerek (köztük a Lady Carneval, a Lady N, a Mamma Maria) szerepelnek - közölték a szervezők.



A lemezen a Fiatalság bolondság című dalban Pixa, a Virágeső című számban Dj Junior működött közre. A május 11-i Aréna-koncerten sztárvendégek is színpadra lépnek.



Korda György 66 éve, Balázs Klári 46 éve énekel, közös színpadi jelenlétük több mint négy évtizede tart. Generációkon átívelő rajongótáborral rendelkeznek, és a mai napig aktívak a zenei életben.



Korda Györgyöt és Balázs Klárit az elmúlt évek egyik legnagyobb slágere, az újjászületett Reptér tette a fiatal korosztály körében is népszerűvé. A Budapest Airport 2021-ben újraforgatta a videóklipet, amely a YouTube-on a 17 milliós megtekintés felé közelít.



Korda György először 1958-ban lépett színpadra, első sikerét a Szeretni kell című dallal érte el. A hatvanas évektől számít az ország egyik legnépszerűbb énekesének, rendszeresen sikerrel szerepelt a televízió és a rádió által is közvetített táncdal- és egyéb fesztiválokon, versenyeken. Minden lemeze bearanyozódott, eladásai túllépték a négymillió példányt.



Nagy slágerei közé tartozik még a Visszatérek én; a Bocsánat, hogyha kérdem; a Ma éjjel; az Aki melletted él; a Barátok, amíg élünk.



A házaspár a magyar emigráció körében is rendkívül népszerű, több tucatszor hívták vissza őket Amerikába, Kanadába és Ausztráliába. Korda György és Balázs Klári 2023-ban Fonogram-életműdíjat kapott.