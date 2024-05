Kultúra

Kétnapos nemzetközi konferencián mutatják be a Liszt Ferenc-kutatás legújabb eredményeit Budapesten

Kilenc ország neves szakemberei, valamint hazai kutatók, elsősorban a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársai mutatják be a magyar Liszt-kutatás jelenlegi helyzetét a május 16-án és 17-én rendezett angol és német nyelvű nemzetközi konferencián Budapesten.



A Zeneakadémia közelménye szerint a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont által szervezett nemzetközi konferenciája célja, hogy a különböző intézményekben, országokban működő kutatók közös fórumon tudják átadni egymásnak és a hallgatóságnak a Liszt-kutatás legfrissebb eredményeit, törekvéseit, személyesen is ki tudják cserélni tapasztalataikat, és össze tudják hangolni kutatásaik jövőbeli céljait.



Mint írják, a konferencianapokat lemez-, illetve könyvbemutató zárja le, az esemény a múzeum soron következő matinékoncertjével, Marouan Benabdallah május 18-i zongorakoncertjével fejeződik be.



A Régi Zeneakadémia kamaratermében tartott konferenciára a belépés ingyenes a terem befogadóképességének határáig. A tanácskozás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), a Péter Horváth Stiftung, a Liszt Museum Foundation, valamint Terézváros Önkormányzata támogatásával valósul meg - olvasható az összegzésben.



A rendezvény részletes programja a www.lisztmuseum.hu weboldalon érhető el - áll a közleményben.