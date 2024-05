Kultúra

Átadták az állami zenei ösztöndíjakat

A díjakat Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára és Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója adta át. 2024.05.08

Átadták a 2024-es állami zenei ösztöndíjakat hétfőn a Zenetudományi Intézetben Budapesten.



Idén Fischer Annie zenei előadóművészeti ösztöndíjban és Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíjban hat-hat, Lakatos Ablakos Dezső jazz-előadóművészeti ösztöndíjban pedig három fiatal részesült.



A díjakat Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára és Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója adta át.



Az elnyert ösztöndíjak hidat építenek a hazai és a nemzetközi zenei világhoz, a nagy mesterekhez és a leendő közösségekhez, hidat építenek a múlt, a jövő, az elődök, a kortársak és a követők között - hangsúlyozta Závogyán Magdolna a díjátadón.



Kiemelte: az ösztöndíjat elnyert muzsikusok már most példaképek kortársaik és a felnövekvő generációk számára, az ösztöndíjak névadóinak nyomot hagyó életműve pedig követendő példa.



Az államtitkár rámutatott: a díjazottak kivételes tehetséget kaptak a Teremtőtől és sokféle segítséget, támogatást az útjukat kísérő emberektől, családtagjaiktól, tanáraiktól. Márai Sándor szavait idézve azt hangsúlyozta, hogy a küldetés felelősséggel is jár, a XXI. század nem a lassan, ráérősen kiérlelt gondolkodás és cselekvés ideje, készen kell állni a reflexióra, a valódi értékteremtésre.



A nemzet és a világ azt várja az ösztöndíjasoktól, hogy a művészet eszközeivel tiszta tükröt tartsanak az emberek elé, és nyugtalanul keressék az igazit, a hamisítatlant - mutatott rá.



Szamosi Szabolcs a jövő kihívásaira hívta fel a díjazottak figyelmét, kiemelve: merjék vállalni a nehézségeket, legyenek kitartóak. Hozzáfűzte: már az is fantasztikus eredmény, hogy elnyerték ezt az ösztöndíjat, hiszen ez azt jelenti, hogy nehéz kiválasztási körökön sikerült átjutniuk.



A KIM megbízásából a Petőfi Kulturális Ügynökség idén is meghirdette az ifjú tehetségeket felkaroló állami zenei ösztöndíj-pályázatokat, amelyek szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Idén ismét három állami zenei ösztöndíj segíti a pályakezdő művészeket. A támogatás a rendszeres pénzbeli juttatáson és a fellépési lehetőségeken túl hivatásuk elindításában segíti a tehetséges fiatalokat.



A Fischer Annie Kossuth-díjas zongoraművészről elnevezett ösztöndíj tehetséges, fiatal hangszeres és énekes szólistákat díjaz. Idén Fischer Annie-ösztöndíjban részesült Fenyvesi Gabriella Rea (ének), Zsilka Alan (orgona), Radnóti Róza Mária (zongora), Pellet Sebestyén (zongora), Farkas Boglárka (hegedű) és Kóbor Éva (hegedű).



A Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal zeneszerzőket és zenetudósokat pályájuk elején és lehetőséget teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Ösztöndíjat kapott Laskai Anna (zenetudós), Gusztin Rudolf (muzikológia), Horváth Pál (muzikológia), Horváth Bálint Máté (zeneszerző), Oláh Krisztián (zeneszerzés) és Mester Dávid (zeneszerzés).

Lakatos Ablakos Dezső a magyar dzsessz történetének kiemelkedő alakja volt, a róla elnevezett ösztöndíjat Éles Máté (jazz-dob), Kapolcsi-Szabó Levente Gellért (jazz-zongora) és Orbay Lilla Cecília (jazz-ének) kapta.